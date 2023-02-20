"Нет неприкасаемых": Чиновников в Ленобласти хотят отучить от взяток с помощью экскурсий в колонии

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что поручил в качестве меры профилактики против взяточничества организовать для руководителей региональных комитетов "ознакомительные экскурсии" в учреждения ФСИН. В ходе аппаратного совещания он подчеркнул, что среди госслужащих региона никогда не будет "неприкасаемых".

"По поводу проверок правоохранителей в структурах администрации Ленобласти: каждый, кто приходит на работу в комитеты и учреждения, должен понимать меру ответственности и то, что у нас не было и не будет "неприкасаемых"... В качестве дополнительной меры профилактики [я] поручил организовать "ознакомительные экскурсии" в учреждения УФСИН для руководителей областных комитетов", — цитирует его пресс-служба администрации.

По его словам, власти активно сотрудничают с силовиками по вопросу выявления фактов коррупции и результаты всех проверок будут передаваться именно им. В частности, речь идёт о работе по исполнению региональных контрактов, а также о нарушениях в деятельности областных учреждений и подрядчиков.