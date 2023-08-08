Губернатор уволит мэра Димитровграда, которого сегодня задержали со стрельбой
Губернатор Ульяновской области решил уволить задержанного мэра Димитровграда
Задержанный мэр Димитровграда Андрей Большаков. Фото © SHOT
Губернатор Ульяновской области Алексей Русских принял решение уволить в связи с утратой доверия мэра Димитровграда Андрея Большакова, которого сегодня задержали по подозрению в получении взятки.
"К Большакову было много вопросов и претензий с нашей стороны. Многочисленные проблемы горожан оставались без внимания. Мы не будем ждать следствия и суда. Считаю, что факта задержания при компрометирующих обстоятельствах достаточно для того, чтобы уволить его по утрате доверия", — написал Русских в телеграм-канале.
В ближайшее время назначат новый конкурс по выборам главы города.
Напомним, ранее сегодня в Ульяновской области задержали мэра Димитровграда Андрея Большакова. Чиновника подозревают в получении взятки: у него обнаружили более миллиона рублей. Причём сначала мэр забаррикадировался в авто и оказывал сопротивление. В итоге силовикам пришлось разбить стекло и стрелять в воздух. Позже стало известно, что вслед за Большаковым задержаны советник губернатора региона Игорь Эдель и его помощник Дмитрий Смирнов.