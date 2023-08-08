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8 августа, 09:25

Губернатор уволит мэра Димитровграда, которого сегодня задержали со стрельбой

Губернатор Ульяновской области решил уволить задержанного мэра Димитровграда

<p>Задержанный мэр Димитровграда Андрей Большаков. Фото © <a href="https://t.me/shot_shot/55273" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Задержанный мэр Димитровграда Андрей Большаков. Фото © SHOT

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских принял решение уволить в связи с утратой доверия мэра Димитровграда Андрея Большакова, которого сегодня задержали по подозрению в получении взятки.

"К Большакову было много вопросов и претензий с нашей стороны. Многочисленные проблемы горожан оставались без внимания. Мы не будем ждать следствия и суда. Считаю, что факта задержания при компрометирующих обстоятельствах достаточно для того, чтобы уволить его по утрате доверия", — написал Русских в телеграм-канале.

В ближайшее время назначат новый конкурс по выборам главы города.

Замглавы Архангельска задержан за взятку

Замглавы Архангельска задержан за взятку

Напомним, ранее сегодня в Ульяновской области задержали мэра Димитровграда Андрея Большакова. Чиновника подозревают в получении взятки: у него обнаружили более миллиона рублей. Причём сначала мэр забаррикадировался в авто и оказывал сопротивление. В итоге силовикам пришлось разбить стекло и стрелять в воздух. Позже стало известно, что вслед за Большаковым задержаны советник губернатора региона Игорь Эдель и его помощник Дмитрий Смирнов.

Александра Вишнякова
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