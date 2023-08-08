Губернатор уволит мэра Димитровграда, которого сегодня задержали со стрельбой

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских принял решение уволить в связи с утратой доверия мэра Димитровграда Андрея Большакова, которого сегодня задержали по подозрению в получении взятки.

"К Большакову было много вопросов и претензий с нашей стороны. Многочисленные проблемы горожан оставались без внимания. Мы не будем ждать следствия и суда. Считаю, что факта задержания при компрометирующих обстоятельствах достаточно для того, чтобы уволить его по утрате доверия", — написал Русских в телеграм-канале.

В ближайшее время назначат новый конкурс по выборам главы города.