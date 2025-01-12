Двух ивановских чиновников задержали по делу о махинациях на 550 млн рублей

В отношении главы департамента ЖКХ Ивановской области и его предшественника возбуждено уголовное дело по факту махинаций с капитальным ремонтом многоквартирных домов. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

В прокуратуре уточнили, что оба чиновника способствовали трём фирмам в заключении контрактов с региональным фондом капитального ремонта многоквартирных домов на выгодных условиях. При этом они беспрепятственно принимали работы, выполненные данными организациями. Согласно информации ведомства, контракты на проведение ремонта были заключены на общую сумму более 550 миллионов рублей. Подозреваемые задержаны, решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу.