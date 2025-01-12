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Регион
12 января, 13:12

Двух ивановских чиновников задержали по делу о махинациях на 550 млн рублей

В отношении главы департамента ЖКХ Ивановской области и его предшественника возбуждено уголовное дело по факту махинаций с капитальным ремонтом многоквартирных домов. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

«Возбуждено уголовное дело по пп. «г», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное организованной группой, из корыстной заинтересованности)», — говорится в сообщении ведомства.

В прокуратуре уточнили, что оба чиновника способствовали трём фирмам в заключении контрактов с региональным фондом капитального ремонта многоквартирных домов на выгодных условиях. При этом они беспрепятственно принимали работы, выполненные данными организациями. Согласно информации ведомства, контракты на проведение ремонта были заключены на общую сумму более 550 миллионов рублей. Подозреваемые задержаны, решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу.

По данным ивановских СМИ, задержан директор департамента ЖКХ региона Денис Кочнев, а также его предшественник Владислав Мартьянов.

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Ранее гендиректора АО «Корпорация развития Курской области» Владимира Лукина арестовали на два месяца по обвинению в растрате 173 миллионов рублей при строительстве фортификационных сооружений в приграничье. А 9 декабря был отправлен в СИЗО его заместитель по финансам Игорь Грабин.

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Life.ru

Мария Любицкая
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