Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 ноября, 09:57

СК расследует дело о махинациях с жилищными субсидиями Минобороны

Замглавы филиала «Росжилкомплекса» Тера арестован по делу о мошенничестве

Заместитель начальника филиала «Южный» федерального государственного автономного учреждения (ФГАУ) «Росжилкомплекс» Минобороны РФ Сергей Тера был заключен под стражу по обвинению в многомиллионном хищении бюджетных средств, связанных с предоставлением субсидий. Об этом сообщила в пятницу, 1 ноября, пресс-служба Следственного комитета.

В сообщении указано, что военные следователи занимаются уголовным делом против Сергея Теры, а также других граждан: Марины Теры, Ирины Шустовой, Залины Каировой и Марины Дзукаевой. Им предъявлены обвинения в мошенничестве при получении выплат, совершенном организованной группой, злоупотреблении должностными полномочиями и покушении на получение взятки в особо крупном размере. Также упоминается Геннадий Гаев, который обвиняется в аналогичных преступлениях, и Эльбрус Тебиев, также обвиняемый в мошенничестве при получении выплат, совершенном организованной группой.

Что известно о задержании миллионера из "Военторга" Павлова
Что известно о задержании миллионера из "Военторга" Павлова

Кроме того, в Следственном комитете отметили, что в отношении Сергея Теры была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, тогда как остальные фигуранты дела находятся под домашним арестом. На имущество обвиняемых, стоимость которого превышает 8 миллионов рублей, наложен арест.

Как живёт бывший замминистра обороны РФ Павел Попов, арестованный за коррупцию
Как живёт бывший замминистра обороны РФ Павел Попов, арестованный за коррупцию

А ранее суд арестовал 29 счетов и шесть объектов недвижимости генерала Юрия Кузнецова. В документах указано, что генерал-лейтенант владел квартирой на Ярцевской улице в Москве, земельным участком и трёхэтажным домом на нём площадью 1,1 тысячи квадратов в Краснодаре, участком и домом в подмосковной деревне Обушково и участком в Красногорске. Счета же предполагаемый взяточник имел в трёх банках.

Обложка ©

Life.ru

Марина Фещенко
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • СК РФ
  • Коррупция
  • Мошенничество
  • Криминал
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar