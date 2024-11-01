СК расследует дело о махинациях с жилищными субсидиями Минобороны
Замглавы филиала «Росжилкомплекса» Тера арестован по делу о мошенничестве
Заместитель начальника филиала «Южный» федерального государственного автономного учреждения (ФГАУ) «Росжилкомплекс» Минобороны РФ Сергей Тера был заключен под стражу по обвинению в многомиллионном хищении бюджетных средств, связанных с предоставлением субсидий. Об этом сообщила в пятницу, 1 ноября, пресс-служба Следственного комитета.
В сообщении указано, что военные следователи занимаются уголовным делом против Сергея Теры, а также других граждан: Марины Теры, Ирины Шустовой, Залины Каировой и Марины Дзукаевой. Им предъявлены обвинения в мошенничестве при получении выплат, совершенном организованной группой, злоупотреблении должностными полномочиями и покушении на получение взятки в особо крупном размере. Также упоминается Геннадий Гаев, который обвиняется в аналогичных преступлениях, и Эльбрус Тебиев, также обвиняемый в мошенничестве при получении выплат, совершенном организованной группой.
Кроме того, в Следственном комитете отметили, что в отношении Сергея Теры была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, тогда как остальные фигуранты дела находятся под домашним арестом. На имущество обвиняемых, стоимость которого превышает 8 миллионов рублей, наложен арест.
А ранее суд арестовал 29 счетов и шесть объектов недвижимости генерала Юрия Кузнецова. В документах указано, что генерал-лейтенант владел квартирой на Ярцевской улице в Москве, земельным участком и трёхэтажным домом на нём площадью 1,1 тысячи квадратов в Краснодаре, участком и домом в подмосковной деревне Обушково и участком в Красногорске. Счета же предполагаемый взяточник имел в трёх банках.
Life.ru