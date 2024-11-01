СК расследует дело о махинациях с жилищными субсидиями Минобороны

Заместитель начальника филиала «Южный» федерального государственного автономного учреждения (ФГАУ) «Росжилкомплекс» Минобороны РФ Сергей Тера был заключен под стражу по обвинению в многомиллионном хищении бюджетных средств, связанных с предоставлением субсидий. Об этом сообщила в пятницу, 1 ноября, пресс-служба Следственного комитета.

В сообщении указано, что военные следователи занимаются уголовным делом против Сергея Теры, а также других граждан: Марины Теры, Ирины Шустовой, Залины Каировой и Марины Дзукаевой. Им предъявлены обвинения в мошенничестве при получении выплат, совершенном организованной группой, злоупотреблении должностными полномочиями и покушении на получение взятки в особо крупном размере. Также упоминается Геннадий Гаев, который обвиняется в аналогичных преступлениях, и Эльбрус Тебиев, также обвиняемый в мошенничестве при получении выплат, совершенном организованной группой.

Кроме того, в Следственном комитете отметили, что в отношении Сергея Теры была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, тогда как остальные фигуранты дела находятся под домашним арестом. На имущество обвиняемых, стоимость которого превышает 8 миллионов рублей, наложен арест.