Суд арестовал 29 счетов и шесть объектов недвижимости генерала Юрия Кузнецова

Суд наложил арест на шесть объектов недвижимости и 29 банковских счетов обвиняемого в коррупции экс-начальника Главного управления кадров Минобороны РФ Юрия Кузнецова. Об этом говорится в постановлениях служителей Фемиды по громкому делу, передаёт ТАСС.

В документах указано, что генерал-лейтенант владел квартирой на Ярцевской улице в Москве, земельным участком и трёхэтажным домом на нём площадью 1,1 тысячи квадратов в Краснодаре, участком и домом в подмосковной деревне Обушково и участком в Красногорске. Счета же предполагаемый взяточник имел в трёх банках.