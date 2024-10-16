Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Посещая сайт life.ru, Вы соглашаетесь с приложенной Политикой обработки Персональных данных и с использованием файлов cookie, указанных в данной Политике.
Ок
16 октября, 02:00

Суд арестовал 29 счетов и шесть объектов недвижимости генерала Юрия Кузнецова

Бывший главный кадровик Минобороны Юрий Кузнецов. Обложка © Главное управление кадров Минобороны РФ

Бывший главный кадровик Минобороны Юрий Кузнецов. Обложка © Главное управление кадров Минобороны РФ

Суд наложил арест на шесть объектов недвижимости и 29 банковских счетов обвиняемого в коррупции экс-начальника Главного управления кадров Минобороны РФ Юрия Кузнецова. Об этом говорится в постановлениях служителей Фемиды по громкому делу, передаёт ТАСС.

В документах указано, что генерал-лейтенант владел квартирой на Ярцевской улице в Москве, земельным участком и трёхэтажным домом на нём площадью 1,1 тысячи квадратов в Краснодаре, участком и домом в подмосковной деревне Обушково и участком в Красногорске. Счета же предполагаемый взяточник имел в трёх банках.

В деле главного кадровика Минобороны может появиться новый эпизод
В деле главного кадровика Минобороны может появиться новый эпизод

Главного кадровика МО задержали 14 мая по подозрении в получении особо крупной взятки. Краснодарский предприниматель Лёва Мартиросян подарил Кузнецову гигантский дом и участок земли на общую сумму свыше 30 миллионов рублей. Дома у генерала также нашли наличку в рублях и иностранной валюте, золотые монеты, коллекционные часы и другую люксовую утварь. Причём официальные доходы военного не позволили бы ему стать обладателем подобной роскоши.

Илья Пушкарев
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Коррупция
  • Криминал
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров