Суд арестовал 29 счетов и шесть объектов недвижимости генерала Юрия Кузнецова
Бывший главный кадровик Минобороны Юрий Кузнецов. Обложка © Главное управление кадров Минобороны РФ
Суд наложил арест на шесть объектов недвижимости и 29 банковских счетов обвиняемого в коррупции экс-начальника Главного управления кадров Минобороны РФ Юрия Кузнецова. Об этом говорится в постановлениях служителей Фемиды по громкому делу, передаёт ТАСС.
В документах указано, что генерал-лейтенант владел квартирой на Ярцевской улице в Москве, земельным участком и трёхэтажным домом на нём площадью 1,1 тысячи квадратов в Краснодаре, участком и домом в подмосковной деревне Обушково и участком в Красногорске. Счета же предполагаемый взяточник имел в трёх банках.
Главного кадровика МО задержали 14 мая по подозрении в получении особо крупной взятки. Краснодарский предприниматель Лёва Мартиросян подарил Кузнецову гигантский дом и участок земли на общую сумму свыше 30 миллионов рублей. Дома у генерала также нашли наличку в рублях и иностранной валюте, золотые монеты, коллекционные часы и другую люксовую утварь. Причём официальные доходы военного не позволили бы ему стать обладателем подобной роскоши.