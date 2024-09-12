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12 сентября, 02:03

В деле главного кадровика Минобороны может появиться новый эпизод

В деле генерала МО РФ Кузнецова может появиться ещё один эпизод получения взятки

Бывший главный кадровик Минобороны Юрий Кузнецов. Обложка © Главное управление кадров Минобороны РФ

Бывший главный кадровик Минобороны Юрий Кузнецов. Обложка © Главное управление кадров Минобороны РФ

В деле бывшего главного кадровика Минобороны генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова может появиться ещё один эпизод. Речь идёт о получении взятки от генерального директора компании «ТК-Прогресс» Сурена Григоряна, пишет ТАСС.

«Есть все основания подозревать, что Григорян причастен к даче взятки Кузнецову за получение подряда на реконструкцию общежития для курсантов Краснодарского высшего военного училища, при реализации которого были похищены денежные средства. Сейчас проводится проверка, по итогам которой в отношении Кузнецова может быть возбуждено еще одно дело о получении взятки, а в отношении Григоряна — о даче взятки», — рассказали агентству в правоохранительных органах.

Григорян был задержан в Краснодаре 11 сентября. Он подозревается в хищении более 7,2 млн рублей у Минобороны. По данным следствия, это произошло при ремонте общежития для курсантов Краснодарского высшего военного училища в рамках гособоронзаказа.

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Напомним, о задержании Юрия Кузнецова стало известно 14 мая. Главного кадровика Минобороны подозревают в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, в 2021–2023 годах офицер получил деньги от представителей коммерческих структур за совершение определённых действий в их пользу. Дома у генерала нашли, в том числе, сто миллионов рублей наличкой и золотые монеты. Причём задержали его после показаний другого фигуранта.

Оксана Попова
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