В деле главного кадровика Минобороны может появиться новый эпизод

«Есть все основания подозревать, что Григорян причастен к даче взятки Кузнецову за получение подряда на реконструкцию общежития для курсантов Краснодарского высшего военного училища, при реализации которого были похищены денежные средства. Сейчас проводится проверка, по итогам которой в отношении Кузнецова может быть возбуждено еще одно дело о получении взятки, а в отношении Григоряна — о даче взятки», — рассказали агентству в правоохранительных органах.