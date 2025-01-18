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Регион
18 января, 04:35

Полиция задержала за коррупцию чиновницу администрации подмосковной Рузы

Чиновницу из Рузы в Подмосковье задержали по подозрению в коррупции. Об этом стало известно из сообщений правоохранителей.

«По предварительной информации, сотрудники задержали женщину из администрации городского округа Руза. Её подозревают в коррупционных действиях»,приводит комментарий источника РИА «Новости».

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Пока не раскрыто, по какой именно статье возбуждено уголовное дело и какие конкретные действия вменяют сотруднице подмосковной администрации.

Ранее стало известно, что в Самарской области УМВД начало расследование дела о коррупции в футбольной сфере. Это произошло после обращения губернатора региона Вячеслава Федорищева. Сообщается, что дело возбудили по статье «Мошенничество». Следователи пока не разглашают предварительные результаты расследования.

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Life.ru

Лия Мурадьян
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