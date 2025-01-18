Полиция задержала за коррупцию чиновницу администрации подмосковной Рузы
Чиновницу из Рузы в Подмосковье задержали по подозрению в коррупции. Об этом стало известно из сообщений правоохранителей.
«По предварительной информации, сотрудники задержали женщину из администрации городского округа Руза. Её подозревают в коррупционных действиях», — приводит комментарий источника РИА «Новости».
Пока не раскрыто, по какой именно статье возбуждено уголовное дело и какие конкретные действия вменяют сотруднице подмосковной администрации.
Ранее стало известно, что в Самарской области УМВД начало расследование дела о коррупции в футбольной сфере. Это произошло после обращения губернатора региона Вячеслава Федорищева. Сообщается, что дело возбудили по статье «Мошенничество». Следователи пока не разглашают предварительные результаты расследования.
Life.ru