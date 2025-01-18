Полиция задержала за коррупцию чиновницу администрации подмосковной Рузы

Чиновницу из Рузы в Подмосковье задержали по подозрению в коррупции. Об этом стало известно из сообщений правоохранителей.

«По предварительной информации, сотрудники задержали женщину из администрации городского округа Руза. Её подозревают в коррупционных действиях», — приводит комментарий источника РИА «Новости».

Пока не раскрыто, по какой именно статье возбуждено уголовное дело и какие конкретные действия вменяют сотруднице подмосковной администрации.