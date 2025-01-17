Полиция возбудила дело о коррупции в футболе по заявлению самарского губернатора

В Самарской области возбудили уголовное дело о коррупции в футболе после заявления губернатора региона Вячеслава Федорищева. Об этом сообщили в ГУ МВД.

«По заявлению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева ГУ МВД России по Самарской области проведена проверка, по результатам которой принято процессуальное решение, возбуждено уголовное дело», — приводит сообщение ТАСС.

Уточняется, что дело возбуждено по статье «Мошенничество». Предварительные данные следствия не раскрываются.

Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Яковлев заверил, что самарский клуб окажет содействие в ходе расследования.