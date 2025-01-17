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17 января, 07:41

Полиция возбудила дело о коррупции в футболе по заявлению самарского губернатора

В Самарской области возбудили уголовное дело о коррупции в футболе после заявления губернатора региона Вячеслава Федорищева. Об этом сообщили в ГУ МВД.

«По заявлению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева ГУ МВД России по Самарской области проведена проверка, по результатам которой принято процессуальное решение, возбуждено уголовное дело», — приводит сообщение ТАСС.

Уточняется, что дело возбуждено по статье «Мошенничество». Предварительные данные следствия не раскрываются.

Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Яковлев заверил, что самарский клуб окажет содействие в ходе расследования.

«В наших интересах, чтобы в спорте не было таких «грязных» историй о противоправном влиянии на спортивный результат. Окажем содействие и всем чем можем — поможем», — приводит его слова РИА «Новости».

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Ранее Федорищев заявил, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей тем, кто замешан в коррупции в судейском корпусе. В связи с этим Российский футбольный союз (РФС) провёл проверку матчей клуба за последние два года. Павел Каманцев, председатель судейского комитета РФС, сообщил, что результаты проверки будут переданы в правоохранительные органы. Губернатор также обратился с заявлениями в полицию и прокуратуру.

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Shutterstock / FOTODOM / Igor Link

Никита Никонов
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