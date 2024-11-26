У «Крыльев советов» проблемы с бухгалтерией — клуб задолжал 36 млн на взятки судьям

Футбольный клуб «Крылья Советов» задолжал 36 миллионов рублей за взятки судьям. Об этом заявил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Губернатор Самарской области рассказал о 36-миллионном долге ФК «Крылья советов» за взятки судьям. Видео © Telegram / Вячеслав Федорищев

Глава региона рассказал, что пару месяцев назад к нему на приём пришёл один из функционеров футбольного клуба сообщил, что у «Крыльев советов» есть долг размером в 36 миллионов рублей на некие «секретные цели». Сперва он не хотел уточнять конкретику, но под нажимом губернатора всё же назвал вещи своими именами.

«Я у него спросил, а на что. Он ответил, что не может об этом рассказать, так как это преступление. В конце концов он мне рассказал. И выяснилось, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов неназванным, судя по всему, преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола», — сообщил Федорищев.

Руководитель региона напомнил, что ФК финансируется за счёт бюджетных средств, то есть — на деньги налогоплательщиков. Губернатор уже провёл совещание с судейским комитетом РФС и выяснил, что судьи высшего дивизиона зарабатывают порядка 6-7 миллионов в год, а объём коррупционных доходов в футболе оценивают в полмиллиарда рублей «чёрными наличными». Федорищев предлагает самое простое решение — все команды Высшей лиги (их около десяти) должны перестать платить взятки. А внушительную освободившуюся сумму Федорищев предлагает потратить на нужды СВО.