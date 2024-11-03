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3 ноября, 12:38

Дзюба помог «Акрону» выиграть первое самарское дерби в РПЛ у «Крыльев Советов»

Первое самарское дерби между «Акроном» и «Крыльями Советов» завершилось победой тольяттинской команды. Встреча, проходившая в рамках 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) в Самаре, окончилась со счётом 2:0 в пользу «Акрона».

Победу «Акрону», проводящему первый сезон в высшем российском дивизионе, принесли голы португальского защитника Жуана Эсковала (20-я минута) и нападающего Артёма Дзюбы (72-я). К слову, это 231-й гол в карьере форварда. Таким образом, он сократил отставание от Александра Кержакова в списке лучших бомбардиров в истории российского футбола, имеющего 233 забитых мяча. В добавленное время «Крылья Советов» не реализовали пенальти — нападающий Иван Сергеев пробил мимо ворот.

Победивший впервые за четыре тура «Акрон» с 16 очками находится на восьмом месте в турнирной таблице, а «Крылья Советов» занимают десятую строчку с 12 очками. Тольяттинцы в следующем туре сыграют на выезде со «Спартаком» 10 ноября. Самарцы в этот же день примут ЦСКА.

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Ранее Life.ru писал, что футболисты «Спартака» и ЦСКА устроили потасовку в матче РПЛ. Всё началось с нескольких жёстких стыков. Игроки завелись и начали выяснять отношения друг с другом. В ходе заварушки защитник армейцев Виллиан Роша ударил кулаком наотмашь, разбив губу защитнику красно-белых Срджану Бабичу. Теперь игроку ЦСКА грозит долгая дисквалификация.

Обложка ©

ТАСС / Максим Константинов

Наталья Демьянова
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