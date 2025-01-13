«Крыльям Советов» предрекли банкротство из-за миллиардного долга
Mash: ФК «Крылья Советов» должен почти миллиард рублей и может обанкротиться
Футбольный клуб «Крылья Советов» задолжал почти миллиард рублей. В условиях такой значительной задолженности самарцы рискуют столкнуться с банкротством, сообщает Mash.
По данным телеграм-канала, «Крылья Советов» должны компании «РТ-Капитал» 900 миллионов рублей по двум кредитным договорам. Срок возврата истёк ещё в 2016 году. Компания систематически направляла обращения руководству клуба, однако их игнорировали. Теперь ФК ждёт суд, но команда вряд ли сможет всё вернуть.
Всего бюджет клуба — 2,9 миллиарда рублей, из них 1,6 миллиарда выделяли из бюджета региона, а ещё 1,3 миллиарда команда зарабатывала с продажи билетов, призовых и рекламы. Когда же стало известно, что «Крылья Советов» тратят государственные деньги на взятки судьям, финансирование урезали на миллиард.
Российский футбольный союз (РФС) завершил расследование матчей ФК «Крылья Советов» на предмет коррупции. Однако пока рано говорить о возможных процессуальных действиях. Напомним, что ранее стало известно, что клуб задолжал 36 миллионов рублей за взятки судьям. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что команда продолжит свою деятельность. По его словам, игрокам важнее не деньги, а качественная экипировка, такая как бутсы и форма.
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