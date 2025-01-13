«Крыльям Советов» предрекли банкротство из-за миллиардного долга

Футбольный клуб «Крылья Советов» задолжал почти миллиард рублей. В условиях такой значительной задолженности самарцы рискуют столкнуться с банкротством, сообщает Mash.

По данным телеграм-канала, «Крылья Советов» должны компании «РТ-Капитал» 900 миллионов рублей по двум кредитным договорам. Срок возврата истёк ещё в 2016 году. Компания систематически направляла обращения руководству клуба, однако их игнорировали. Теперь ФК ждёт суд, но команда вряд ли сможет всё вернуть.