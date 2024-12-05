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5 декабря, 16:11

Федорищев считает, что для футболистов умение играть — дороже денег

Футбольный клуб «Крылья Советов» продолжит свою деятельность, несмотря на скандал с многомиллионными долгами и обвинениями в финансовых махинациях, связанных с судьями. Об этом сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев журналисту Кремлёвского пула Александру Юнашеву.

Видео © Telegram / Юнашев LIVE

Он отметил, что игрокам важнее не деньги, а качественная экипировка, такая как бутсы и форма, и с этим в команде всё в порядке. Спортсмены демонстрируют отличную игру и недавно одержали победу над лидером российского футбола — «Зенитом» — на его поле. Федорищев уверен, что долговые проблемы и скандалы не помешают клубу продолжать свою работу, передаёт телеграм-канал «Юнашев LIVE».

«Для футболистов деньги не нужны. Нужно умение играть», — добавил Федорищев.

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Самарский губернатор обещает «ответить за базар» о взятках футбольным судьям

Напомним, 26 ноября Федорищев заявил, что самарские «Крылья Советов» задолжали 36 миллионов рублей «коррупционерам, связанным с судейским корпусом российского футбола». По словам чиновника, объём этого рынка достигает 500 миллионов рублей и может касаться десяти команд РПЛ. Позже глава региона сообщил, что передал сведения о фактах коррупции в правоохранительные органы.

Обложка ©

Telegram / Юнашев LIVE

Александр Юнашев
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