Футбольный клуб «Крылья Советов» продолжит свою деятельность, несмотря на скандал с многомиллионными долгами и обвинениями в финансовых махинациях, связанных с судьями. Об этом сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев журналисту Кремлёвского пула Александру Юнашеву.

Он отметил, что игрокам важнее не деньги, а качественная экипировка, такая как бутсы и форма, и с этим в команде всё в порядке. Спортсмены демонстрируют отличную игру и недавно одержали победу над лидером российского футбола — «Зенитом» — на его поле. Федорищев уверен, что долговые проблемы и скандалы не помешают клубу продолжать свою работу, передаёт телеграм-канал «Юнашев LIVE».