Федорищев считает, что для футболистов умение играть — дороже денег
Футбольный клуб «Крылья Советов» продолжит свою деятельность, несмотря на скандал с многомиллионными долгами и обвинениями в финансовых махинациях, связанных с судьями. Об этом сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев журналисту Кремлёвского пула Александру Юнашеву.
Видео © Telegram / Юнашев LIVE
Он отметил, что игрокам важнее не деньги, а качественная экипировка, такая как бутсы и форма, и с этим в команде всё в порядке. Спортсмены демонстрируют отличную игру и недавно одержали победу над лидером российского футбола — «Зенитом» — на его поле. Федорищев уверен, что долговые проблемы и скандалы не помешают клубу продолжать свою работу, передаёт телеграм-канал «Юнашев LIVE».
«Для футболистов деньги не нужны. Нужно умение играть», — добавил Федорищев.
Напомним, 26 ноября Федорищев заявил, что самарские «Крылья Советов» задолжали 36 миллионов рублей «коррупционерам, связанным с судейским корпусом российского футбола». По словам чиновника, объём этого рынка достигает 500 миллионов рублей и может касаться десяти команд РПЛ. Позже глава региона сообщил, что передал сведения о фактах коррупции в правоохранительные органы.
Telegram / Юнашев LIVE