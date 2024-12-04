Самарский губернатор обещает «ответить за базар» о взятках футбольным судьям

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что необходимо положить конец «безобразию» в футболе.

«Я впервые в жизни подал заявление в правоохранительные органы. Мне сказали, что не многие губернаторы на это решаются. Это не просто слова и не лозунг. Я, прошу прощения за выражение, за базар отвечу », — отметил Федорищев.

Он подчеркнул, что власти не должны поддерживать коррупционеров, занимающихся судейством. Федорищев также пообещал довести дело о коррупции в российском футболе до конца.

«Важно, чтобы миллионы зрителей не думали, что в футболе царит беспорядок. Я с уважением отношусь ко всем агентам и судьям», — добавил губернатор.