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4 декабря, 13:12

Самарский губернатор обещает «ответить за базар» о взятках футбольным судьям

Федорищев пообещал довести до конца дело о коррупции в российском футболе

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что необходимо положить конец «безобразию» в футболе.

«Я впервые в жизни подал заявление в правоохранительные органы. Мне сказали, что не многие губернаторы на это решаются. Это не просто слова и не лозунг. Я, прошу прощения за выражение, за базар отвечу », — отметил Федорищев.

Он подчеркнул, что власти не должны поддерживать коррупционеров, занимающихся судейством. Федорищев также пообещал довести дело о коррупции в российском футболе до конца.

«Важно, чтобы миллионы зрителей не думали, что в футболе царит беспорядок. Я с уважением отношусь ко всем агентам и судьям», — добавил губернатор.

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26 ноября на заседании комиссии Госсовета Федорищев сообщил, что самарские «Крылья Советов» задолжали 36 миллионов рублей «коррупционерам, связанным с судейским корпусом российского футбола». По словам губернатора, объем этого рынка составляет около 500 миллионов рублей и может затрагивать порядка десяти команд высшего дивизиона. Позже он сообщил, что передал сведения о фактах коррупции в футболе в правоохранительные органы.

Обложка ©

vk.com/ Вячеслав Федорищев

Марина Фещенко
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