«Крылья» распустятся вновь? В Самаре хотят вскрыть весь тёмный футбольный бизнес
Федорищев попросит прокурора начать проверку по сделкам в футболе при Азарове
Игроки «Крыльев Советов». Фото © Telegram / ПФК «Крылья Советов»
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев будет обращаться в прокуратуру, чтобы проверить, каким образом расходовались деньги на футбол при бывшем главе региона Дмитрии Азарове. Интерес вызывают и сделки агентской группы Павла Андреева, имеющие отношение в ФК «Крылья Советов». Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.
Глава региона собирается покопаться в нарушениях, выявленных при оценке деятельности «Крыльев». Это статьи УК РФ о «Злоупотреблении полномочиями», «Нецелевом расходовании бюджетных средств» и «Мошенничестве». Также планируется детально ознакомиться со сделками, которые проворачивал один из самых влиятельный футбольных агентов в РФ Павел Андреев. В составе «Крыльев» есть более 10 футболистов, являющихся клиентами специалиста.
В материале сказано, что в ситуации есть признаки неэффективного расходования бюджета и коррупционных схем, на которых могло наживаться агентское бюро Андреева.
Ранее спортивный журналист рассказал об огромных финансовых проблемах «Крыльев Советов», появившихся вследствие подкупа судей. Бюджет футбольного клуба Федорищев собирался сократить на 1 млрд рублей, выделив лишь 600 миллионов, что по футбольным меркам — копейки. Сам же губернатор говорит, что финансирование команды сократится на 800 миллионов, а общий бюджет составит при этом 2,3 миллиарда.