«Крылья» распустятся вновь? В Самаре хотят вскрыть весь тёмный футбольный бизнес

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев будет обращаться в прокуратуру, чтобы проверить, каким образом расходовались деньги на футбол при бывшем главе региона Дмитрии Азарове. Интерес вызывают и сделки агентской группы Павла Андреева, имеющие отношение в ФК «Крылья Советов». Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

Глава региона собирается покопаться в нарушениях, выявленных при оценке деятельности «Крыльев». Это статьи УК РФ о «Злоупотреблении полномочиями», «Нецелевом расходовании бюджетных средств» и «Мошенничестве». Также планируется детально ознакомиться со сделками, которые проворачивал один из самых влиятельный футбольных агентов в РФ Павел Андреев. В составе «Крыльев» есть более 10 футболистов, являющихся клиентами специалиста.