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27 ноября, 01:43

Бюджет «Крыльев Советов» сократят на фоне новостей о многомиллионном долге перед судьями

Бюджет футбольного клуба «Крылья Советов» уменьшится на 800 миллионов рублей

Игроки ФК «Крылья Советов». Обложка © Telegram / ПФК «Крылья Советов»

Игроки ФК «Крылья Советов». Обложка © Telegram / ПФК «Крылья Советов»

Финансирование футбольного клуба «Крылья Советов» из регионального бюджета будет сокращено на 800 миллионов рублей в 2025 году. Об этом сообщил журналистам губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

«Мы уже приняли решение: мы сокращаем на 800 миллионов рублей наше бюджетное финансирование команды «Крылья Советов». Рассчитываем, что сильные партнёры, которые будут разделять ценности клуба, заместят эти средства. Общий бюджет, мы сегодня обсуждали, с сезона предстоящего — это 2,3 миллиарда рублей», — сказал Федорищев.

Напомним, в начале ноября губернатор области заявил о проводящемся в клубе аудите, в которого проверяют финансовую и хозяйственную деятельность, а также трансферные кампании. В 2025 году часть бюджетных средств, предназначенных для профессиональных спортивных клубов, будет перераспределена в пользу массового спорта.

Позднее Федорищев сообщил, что футбольный клуб «Крылья Советов» задолжал 36 миллионов рублей за взятки судьям. Глава региона рассказал, что пару месяцев назад к нему на приём пришёл один из функционеров и раскрыл данные о долге на некие «секретные цели». В РФС отметили, что заявление губернатора Самарской области о процветающей коррупции в ФК «Крылья советов» является поводом для обращения в полицию.

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Артём Гапоненко
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