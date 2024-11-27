Бюджет «Крыльев Советов» сократят на фоне новостей о многомиллионном долге перед судьями

Финансирование футбольного клуба «Крылья Советов» из регионального бюджета будет сокращено на 800 миллионов рублей в 2025 году. Об этом сообщил журналистам губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

«Мы уже приняли решение: мы сокращаем на 800 миллионов рублей наше бюджетное финансирование команды «Крылья Советов». Рассчитываем, что сильные партнёры, которые будут разделять ценности клуба, заместят эти средства. Общий бюджет, мы сегодня обсуждали, с сезона предстоящего — это 2,3 миллиарда рублей», — сказал Федорищев.