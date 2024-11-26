В РФС призвали обратиться в полицию после слов о коррупции в «Крыльях советов»

Заявление губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева о процветающей коррупции в ФК «Крылья советов» является поводом для обращения в полицию. Об этом заявили в пресс-службе Российского футбольного союза (РФС). Там отметили, что готовы помочь в расследовании.

«Мы находимся в контакте с руководством Самарской области. Считаем, что изложенные в заявлении губернатора факты о просьбе предоставления финансирования на коррупционные цели являются поводом для обращения в правоохранительные органы. РФС со своей стороны готов оказать полное содействие следствию для установления истины», — говорится в сообщении пресс-службе, передаёт РИА «Новости».