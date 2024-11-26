В РФС призвали обратиться в полицию после слов о коррупции в «Крыльях советов»
РФС: Заявление о коррупции Федорищева в футболе — повод для обращения в органы
Заявление губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева о процветающей коррупции в ФК «Крылья советов» является поводом для обращения в полицию. Об этом заявили в пресс-службе Российского футбольного союза (РФС). Там отметили, что готовы помочь в расследовании.
«Мы находимся в контакте с руководством Самарской области. Считаем, что изложенные в заявлении губернатора факты о просьбе предоставления финансирования на коррупционные цели являются поводом для обращения в правоохранительные органы. РФС со своей стороны готов оказать полное содействие следствию для установления истины», — говорится в сообщении пресс-службе, передаёт РИА «Новости».
Напомним, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что ФК «Крылья Советов» задолжал 36 миллионов рублей за взятки судьям. Глава региона отметил, что клуб получает финансирование из бюджета, то есть содержится на деньги, поступающие от налогоплательщиков. Губернатор уже провёл встречу с комитетом судей РФС и узнал, что зарплаты судей в высшем дивизионе составляют примерно 6-7 миллионов рублей в год, при этом объём коррупционных доходов в футболе оценивается в 500 миллионов.
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