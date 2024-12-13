«Крылья Советов» сменят тренера и руководство после коррупционного скандала
Mash: «Крылья Советов» расстанутся с тренером Осинькиным и сменят руководство
Одного из самых известных футбольных агентов России Павла Андреева вызвали на допрос в полицию после встречи с губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым. Об этом пишет Mash.
По данным телеграм-канала, Андреев прилетал в Самару обсудить некие вопросы с Федорищевым. Об этом узнали сотрудники МВД и вызвали его на допрос. После того как Андреев ответил на вопросы, его отпустили и он улетел домой.
Также Mash утверждает, что 59-летний главный тренер КС Игорь Осинькин покинет клуб, по окончании сезона с ним не будут продлевать контракт. Одним из возможных кандидатов на пост наставника самарцев называется 46-летний Евгений Калешин, ранее работавший в тольяттинском «Акроне». Сейчас он тренирует «Чайку». Вслед за Осинькиным, который тренирует команду с 202 года, «Крылья» покинет всё руководство, пишет телеграм-канал. В качестве причины указано их возможное участие в схеме подкупа судей, а также странные цифры в контрактах игроков — почти у всех космические отступные и агентские комиссии.
Напомним, в конце ноября самый молодой губернатор России, 35-летний Вячеслав Федорищев заявил о многомиллионном долге ФК «Крылья Советов» из-за взяток судьям. Губернатор также отметил, что объём рынка коррупции в футболе может достигать 500 миллионов рублей и затрагивать до десяти команд РПЛ. Позднее он передал эту информацию в правоохранительные органы. В ответ руководство РПЛ потребовало от чиновника доказательств, на что глава региона пообещал «ответить за базар».
ТАСС / Максим Константинов