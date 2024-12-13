«Крылья Советов» сменят тренера и руководство после коррупционного скандала

Одного из самых известных футбольных агентов России Павла Андреева вызвали на допрос в полицию после встречи с губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым. Об этом пишет Mash.

По данным телеграм-канала, Андреев прилетал в Самару обсудить некие вопросы с Федорищевым. Об этом узнали сотрудники МВД и вызвали его на допрос. После того как Андреев ответил на вопросы, его отпустили и он улетел домой.

Также Mash утверждает, что 59-летний главный тренер КС Игорь Осинькин покинет клуб, по окончании сезона с ним не будут продлевать контракт. Одним из возможных кандидатов на пост наставника самарцев называется 46-летний Евгений Калешин, ранее работавший в тольяттинском «Акроне». Сейчас он тренирует «Чайку». Вслед за Осинькиным, который тренирует команду с 202 года, «Крылья» покинет всё руководство, пишет телеграм-канал. В качестве причины указано их возможное участие в схеме подкупа судей, а также странные цифры в контрактах игроков — почти у всех космические отступные и агентские комиссии.