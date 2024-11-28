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28 ноября, 13:32

РПЛ попросила самарского губернатора Федорищева предоставить данные о коррупции

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Фото © Telegram / Вячеслав Федорищев

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Фото © Telegram / Вячеслав Федорищев

Сегодня на общем собрании Российской премьер-лиги (РПЛ) клубы направили письмо губернатору Самарской области Вячеславу Федорищеву, попросив его предоставить информацию о якобы существующих коррупционных схемах в футболе. Члены лиги отметили, что дорожат деловой репутацией, доверием болельщиков и отношениями с партнёрами. Однако судейский вопрос остаётся главным катализатором негативного восприятия РПЛ и всего футбола.

«Вместе с тем считаем, что, когда обсуждение недостатков судейства переходит в плоскость обвинений, крайне важно подкреплять любые утверждения доказательствами», — заявили в РПЛ.

Клубы уверили, что сами заинтересованы в раскрытии достоверной информации и готовы оказывать любую поддержку тем, кто обладает сведениями, способными повлиять на репутацию РПЛ и помочь наказать виновных. Но эти данные должны быть подкреплены фактами.

В РФС призвали обратиться в полицию после слов о коррупции в «Крыльях советов»
В РФС призвали обратиться в полицию после слов о коррупции в «Крыльях советов»

Ранее Федорищев сообщил, что футбольный клуб «Крылья Советов» задолжал 36 миллионов рублей за взятки судьям. Глава региона рассказал, что пару месяцев назад к нему на приём пришёл один из функционеров и раскрыл данные о долге на некие «секретные цели». В РФС отметили, что заявление губернатора Самарской области о процветающей коррупции в ФК «Крылья советов» является поводом для обращения в полицию.

Алена Пенчугина
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