РПЛ попросила самарского губернатора Федорищева предоставить данные о коррупции

Сегодня на общем собрании Российской премьер-лиги (РПЛ) клубы направили письмо губернатору Самарской области Вячеславу Федорищеву, попросив его предоставить информацию о якобы существующих коррупционных схемах в футболе. Члены лиги отметили, что дорожат деловой репутацией, доверием болельщиков и отношениями с партнёрами. Однако судейский вопрос остаётся главным катализатором негативного восприятия РПЛ и всего футбола.

«Вместе с тем считаем, что, когда обсуждение недостатков судейства переходит в плоскость обвинений, крайне важно подкреплять любые утверждения доказательствами», — заявили в РПЛ.