РПЛ попросила самарского губернатора Федорищева предоставить данные о коррупции
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Фото © Telegram / Вячеслав Федорищев
Сегодня на общем собрании Российской премьер-лиги (РПЛ) клубы направили письмо губернатору Самарской области Вячеславу Федорищеву, попросив его предоставить информацию о якобы существующих коррупционных схемах в футболе. Члены лиги отметили, что дорожат деловой репутацией, доверием болельщиков и отношениями с партнёрами. Однако судейский вопрос остаётся главным катализатором негативного восприятия РПЛ и всего футбола.
«Вместе с тем считаем, что, когда обсуждение недостатков судейства переходит в плоскость обвинений, крайне важно подкреплять любые утверждения доказательствами», — заявили в РПЛ.
Клубы уверили, что сами заинтересованы в раскрытии достоверной информации и готовы оказывать любую поддержку тем, кто обладает сведениями, способными повлиять на репутацию РПЛ и помочь наказать виновных. Но эти данные должны быть подкреплены фактами.
Ранее Федорищев сообщил, что футбольный клуб «Крылья Советов» задолжал 36 миллионов рублей за взятки судьям. Глава региона рассказал, что пару месяцев назад к нему на приём пришёл один из функционеров и раскрыл данные о долге на некие «секретные цели». В РФС отметили, что заявление губернатора Самарской области о процветающей коррупции в ФК «Крылья советов» является поводом для обращения в полицию.