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Регион
12 декабря, 01:06

«Лично я не сталкивался»: Черчесов вмешался в коррупционный скандал в российском футболе

Станислав Черчесов заявил, что не сталкивался с коррупцией в российском футболе

Станислав Черчесов. Обложка © Telegram / Сборная России по футболу

Станислав Черчесов. Обложка © Telegram / Сборная России по футболу

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов высказался по поводу заявлений о коррупции в российском футболе, сделанных губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым. Мэтр указал, что лично не сталкивался с взяточничеством со стороны судейского состава, однако, по его мнению, если глава региона поднимает эту тему, то он хорошо осведомлён о сути проблемы.

«В конце концов, это губернатор. Лично я с коррупцией в российском футболе не сталкивался», — поделился Черчесов с изданием Sport24.

Черчесов также подчеркнул, что ему приходилось наблюдать ошибки судей в Российской премьер-лиге в сторону разных команд, но он не уверен в их предвзятости.

Станислав Черчесов назначен главным тренером сборной Казахстана по футболу
Станислав Черчесов назначен главным тренером сборной Казахстана по футболу

Тему коррупции в российском футболе Федорищев поднял в конце ноября, заявив о многомиллионном долге ФК «Крылья Советов» из-за взяток судьям. Губернатор также отметил, что объём рынка коррупции в футболе может достигать 500 миллионов рублей и затрагивать до десяти команд высшего дивизиона. Позднее он передал эту информацию в правоохранительные органы. В ответ руководство РПЛ потребовало от чиновника доказательств, на что глава региона пообещал «ответить за базар». В «РБК Спорт» же сообщили, что власти Самарской области начали проверку матчей «Крыльев Советов» на предмет возможной коррупции. Главный судейский комитет РФС также приступил к расследованию, результаты которого ожидаются в декабре. Глава союза Александр Дюков заявил, что организация получила информацию о возможной коррупции в судейском корпусе ещё в октябре.

Юрий Бузина
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