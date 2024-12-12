«Лично я не сталкивался»: Черчесов вмешался в коррупционный скандал в российском футболе

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов высказался по поводу заявлений о коррупции в российском футболе, сделанных губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым. Мэтр указал, что лично не сталкивался с взяточничеством со стороны судейского состава, однако, по его мнению, если глава региона поднимает эту тему, то он хорошо осведомлён о сути проблемы.

«В конце концов, это губернатор. Лично я с коррупцией в российском футболе не сталкивался», — поделился Черчесов с изданием Sport24.

Черчесов также подчеркнул, что ему приходилось наблюдать ошибки судей в Российской премьер-лиге в сторону разных команд, но он не уверен в их предвзятости.