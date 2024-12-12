«Лично я не сталкивался»: Черчесов вмешался в коррупционный скандал в российском футболе
Станислав Черчесов заявил, что не сталкивался с коррупцией в российском футболе
Станислав Черчесов. Обложка © Telegram / Сборная России по футболу
Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов высказался по поводу заявлений о коррупции в российском футболе, сделанных губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым. Мэтр указал, что лично не сталкивался с взяточничеством со стороны судейского состава, однако, по его мнению, если глава региона поднимает эту тему, то он хорошо осведомлён о сути проблемы.
«В конце концов, это губернатор. Лично я с коррупцией в российском футболе не сталкивался», — поделился Черчесов с изданием Sport24.
Черчесов также подчеркнул, что ему приходилось наблюдать ошибки судей в Российской премьер-лиге в сторону разных команд, но он не уверен в их предвзятости.
Тему коррупции в российском футболе Федорищев поднял в конце ноября, заявив о многомиллионном долге ФК «Крылья Советов» из-за взяток судьям. Губернатор также отметил, что объём рынка коррупции в футболе может достигать 500 миллионов рублей и затрагивать до десяти команд высшего дивизиона. Позднее он передал эту информацию в правоохранительные органы. В ответ руководство РПЛ потребовало от чиновника доказательств, на что глава региона пообещал «ответить за базар». В «РБК Спорт» же сообщили, что власти Самарской области начали проверку матчей «Крыльев Советов» на предмет возможной коррупции. Главный судейский комитет РФС также приступил к расследованию, результаты которого ожидаются в декабре. Глава союза Александр Дюков заявил, что организация получила информацию о возможной коррупции в судейском корпусе ещё в октябре.