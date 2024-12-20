РФС завершил расследование матчей ФК «Крылья Советов» на предмет коррупции

Российский футбольный союз (РФС) завершил проверку матчей самарского клуба «Крылья Советов» в ответ на заявление губернатора региона Вячеслава Федорищева. Об этом сообщает Sport24.

Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев отметил, что результаты проверки будут переданы правоохранительным органам в следующую среду или четверг. Он добавил, что у губернатора были основания для поднятия этих вопросов, однако пока рано говорить о возможных процессуальных действиях.

Напомним, 27 ноября Вячеслав Федорищев упомянул о многомиллионном долге клуба из Российской премьер-лиги, который якобы связан с возможными взятками судьям. Информацию об этом он получил от одного из функционеров. Губернатор также утверждал, что около десяти клубов РПЛ могут быть вовлечены в подобные схемы.

Позже Федорищев снял подозрения с «Зенита», заявив, что клуб из Санкт-Петербурга не имеет отношения к этому скандалу, а сам он уверен в отсутствии подкупа судей с их стороны. По словам губернатора Самарской области, в «Зените» действуют прозрачные и честные правила игры.

