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20 декабря, 20:28

РФС завершил расследование матчей ФК «Крылья Советов» на предмет коррупции

Игроки ФК «Крылья Советов». Обложка © Telegram / ПФК «Крылья Советов»

Игроки ФК «Крылья Советов». Обложка © Telegram / ПФК «Крылья Советов»

Российский футбольный союз (РФС) завершил проверку матчей самарского клуба «Крылья Советов» в ответ на заявление губернатора региона Вячеслава Федорищева. Об этом сообщает Sport24.

Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев отметил, что результаты проверки будут переданы правоохранительным органам в следующую среду или четверг. Он добавил, что у губернатора были основания для поднятия этих вопросов, однако пока рано говорить о возможных процессуальных действиях.

Напомним, 27 ноября Вячеслав Федорищев упомянул о многомиллионном долге клуба из Российской премьер-лиги, который якобы связан с возможными взятками судьям. Информацию об этом он получил от одного из функционеров. Губернатор также утверждал, что около десяти клубов РПЛ могут быть вовлечены в подобные схемы.

Позже Федорищев снял подозрения с «Зенита», заявив, что клуб из Санкт-Петербурга не имеет отношения к этому скандалу, а сам он уверен в отсутствии подкупа судей с их стороны. По словам губернатора Самарской области, в «Зените» действуют прозрачные и честные правила игры.


Самарский губернатор обещает «ответить за базар» о взятках футбольным судьям
Самарский губернатор обещает «ответить за базар» о взятках футбольным судьям

Павел Федорищев также заверил, что футбольный клуб «Крылья Советов» продолжит свою деятельность, несмотря на скандал с многомиллионными долгами и обвинениями в финансовых махинациях, связанных с судьями. Он отметил, что игрокам важнее не деньги, а качественная экипировка, такая как бутсы и форма, и с этим в команде всё в порядке. Чиновник уверен, что долговые проблемы и скандалы не помешают клубу продолжать свою работу.

Артём Гапоненко
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