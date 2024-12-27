Осуждённый за коррупцию экс-мэр Владивостока Пушкарёв находится в зоне СВО

Экс-мэр Владивостока Игорь Пушкарёв, ранее осуждённый за коррупцию и злоупотребление должностными полномочиями, отправился в зону специальной военной операции (СВО). Об этом ТАСС сообщил его адвокат Руслан Омельченко, отметив, что Пушкарёв подписал контракт с Минобороны.

Напомним, в апреле 2019 года Тверской суд Москвы приговорил Пушкарёва к 15 годам колонии строгого режима и штрафу в 500 миллионов рублей по делу о коррупции. Позднее, в июле 2022 года, суд во Владивостоке признал его виновным по статье о злоупотреблении полномочиями, добавив к сроку пять лет. Попытки защиты оспорить приговор в Мосгорсуде успеха не имели.