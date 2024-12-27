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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
27 декабря, 02:48

Осуждённый за коррупцию экс-мэр Владивостока Пушкарёв находится в зоне СВО

Игорь Пушкарёв. Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов

Игорь Пушкарёв. Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов

Экс-мэр Владивостока Игорь Пушкарёв, ранее осуждённый за коррупцию и злоупотребление должностными полномочиями, отправился в зону специальной военной операции (СВО). Об этом ТАСС сообщил его адвокат Руслан Омельченко, отметив, что Пушкарёв подписал контракт с Минобороны.

«Да, мой доверитель находится в зоне проведения СВО», — заявил юрист.

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Напомним, в апреле 2019 года Тверской суд Москвы приговорил Пушкарёва к 15 годам колонии строгого режима и штрафу в 500 миллионов рублей по делу о коррупции. Позднее, в июле 2022 года, суд во Владивостоке признал его виновным по статье о злоупотреблении полномочиями, добавив к сроку пять лет. Попытки защиты оспорить приговор в Мосгорсуде успеха не имели.

Артём Гапоненко
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