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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
26 декабря, 10:33

Шесть женщин ушли на СВО из СИЗО в Дагестане

Глава ОНК Дагестана Хадулаев: Шесть женщин ушли на СВО из СИЗО-1 Махачкалы

В Махачкале из следственного изолятора (СИЗО) на специальную военную операцию (СВО) отправились шесть женщин. Об этом 25 декабря сообщил глава Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Дагестана Шамиль Хадулаев.

«Вчера из СИЗО-1 Махачкалы в зону СВО отправились шесть женщин, проходящих по различным уголовным делам», — написал Хадулаев в своём телеграм-канале.

В июне уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова сообщила, что в России женщины-заключённые стали проситься на СВО. Ранее в России приняли закон, который предоставляет подсудимым возможность заключить контракт с Минобороны. Прежде это могли сделать только находящиеся под следствием или осуждённые.

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Shutterstock / FOTODOM / alexeisido

Никита Никонов
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