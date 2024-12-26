Шесть женщин ушли на СВО из СИЗО в Дагестане

В Махачкале из следственного изолятора (СИЗО) на специальную военную операцию (СВО) отправились шесть женщин. Об этом 25 декабря сообщил глава Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Дагестана Шамиль Хадулаев.

«Вчера из СИЗО-1 Махачкалы в зону СВО отправились шесть женщин, проходящих по различным уголовным делам», — написал Хадулаев в своём телеграм-канале.

В июне уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова сообщила, что в России женщины-заключённые стали проситься на СВО. Ранее в России приняли закон, который предоставляет подсудимым возможность заключить контракт с Минобороны. Прежде это могли сделать только находящиеся под следствием или осуждённые.