Москалькова: В России женщины-заключённые стали проситься на СВО
Женщины-заключённые в России стали просить отправить их на СВО. Об этом рассказала Life.ru уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова, отметив, что к ней пока что поступали только единичные обращения, в которых было отказано из-за неподходящих статей и возраста.
Татьяна Москалькова о просьбах женщин-заключённых отправить их на СВО. Видео © Life.ru
"Эти категории женщин не могли по закону пойти на СВО: по статье и по возрасту", — объяснила она.
Ранее Москалькова рассказала Life.ru о том, как отслеживается доставка посылок российским военнослужащим, содержащимся в плену на Украине. Кроме того, она напомнила, что гуманное отношение Москвы к сдавшимся бойцам ВСУ — следствие неотъемлемой гуманности народа России и нашего президента Владимира Путина.