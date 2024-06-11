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11 июня, 09:15

Москалькова: В России женщины-заключённые стали проситься на СВО

Женщины-заключённые в России стали просить отправить их на СВО. Об этом рассказала Life.ru уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова, отметив, что к ней пока что поступали только единичные обращения, в которых было отказано из-за неподходящих статей и возраста.

Татьяна Москалькова о просьбах женщин-заключённых отправить их на СВО. Видео © Life.ru

"Эти категории женщин не могли по закону пойти на СВО: по статье и по возрасту", объяснила она.

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Ранее Москалькова рассказала Life.ru о том, как отслеживается доставка посылок российским военнослужащим, содержащимся в плену на Украине. Кроме того, она напомнила, что гуманное отношение Москвы к сдавшимся бойцам ВСУ — следствие неотъемлемой гуманности народа России и нашего президента Владимира Путина.

Обложка ©

Kremlin.ru

Александр Юнашев
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