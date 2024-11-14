СИЗО вместо СВО: Суд продлил арест бывшему мэру Сочи Копайгородскому

Мещанский районный суд города Москвы решил продлить экс-мэру сочи Алексею Копайгородскому меру пресечения в виде заключения под стражу. Об этом сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

«Постановлением Мещанского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Копайгородского Алексея Сергеевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ, на срок 3 месяца, до 17 февраля 2025 года», — сказано в публикации.