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Регион
14 ноября, 15:29

СИЗО вместо СВО: Суд продлил арест бывшему мэру Сочи Копайгородскому

Бывший мэр Сочи останется в СИЗО до 17 февраля, ему продлили арест

Алексей Копайгородский. Фото © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы

Алексей Копайгородский. Фото © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы

Мещанский районный суд города Москвы решил продлить экс-мэру сочи Алексею Копайгородскому меру пресечения в виде заключения под стражу. Об этом сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Копайгородскому продлили арест. Видео © Telegram / Суды общей юрисдикции города. Москвы

«Постановлением Мещанского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Копайгородского Алексея Сергеевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ, на срок 3 месяца, до 17 февраля 2025 года», — сказано в публикации.

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Напомним, что Копайгородский стал мэром Сочи в сентябре 2019 года, а в мае 2024-го объявил, что уходит в отставку. Позже выяснилось, что он решил стать участником спецоперации, а 25 сентября появилась новость о его задержании. «Фокус» с отправкой в зону СВО из СИЗО не сработал: градоначальника оставили под стражей. Также вскоре была задержана и его супруга.

Владимир Озеров
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