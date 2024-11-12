Жену экс-мэра Сочи Копайгородского задержали в Москве по делу о растрате
Янина Копайгородская. Фото © VK / Янина Копайгородская
Следстватели задержали в Москве Янину Копайгородскую, жену экс-мэра Сочи, после допроса в рамках расследования уголовного дела об особо крупной растрате, пишет ТАСС.
«После допроса Янины Копайгородской в качестве подозреваемой в рамках уголовного дела о растрате в особо крупном размере, которое было возбуждено в отношении её мужа Алексея Копайгородского, следователи приняли решение о её задержании», — поделился собеседник агентства.
По данным Mash, следователи пришли с обысками в квартиру Копайгородской, где нашли те самые 47 млн рублей в цветочных горшках и обувных коробках. Накануне у неё арестовали около 100 миллионов на счетах, которые, предварительно, связаны с делами супруга.
Следственные действия с участием Копайгородской в настоящее время продолжаются. Напомним, что Алексей стал мэром Сочи в сентябре 2019 года, а в мае 2024 покинул свой пост. Сообщалось, что он будет работать на новой должности. Однако 12 сентября стало известно, что экс-градоначальник ушёл добровольцем на СВО, а уже 25 сентября появились новости о его задержании. Бывшему мэру Сочи отказали в отправке на зону СВО из СИЗО: Копайгородский останется в там до 18 ноября, если срок ареста не продлят.