Жену экс-мэра Сочи Копайгородского задержали в Москве по делу о растрате

«После допроса Янины Копайгородской в качестве подозреваемой в рамках уголовного дела о растрате в особо крупном размере, которое было возбуждено в отношении её мужа Алексея Копайгородского, следователи приняли решение о её задержании», — поделился собеседник агентства.

По данным Mash, следователи пришли с обысками в квартиру Копайгородской, где нашли те самые 47 млн рублей в цветочных горшках и обувных коробках. Накануне у неё арестовали около 100 миллионов на счетах, которые, предварительно, связаны с делами супруга.