Московский бизнесмен умудрился похитить более 100 миллионов с «Пушкинских карт»

Правоохранители задержали московского бизнесмена по подозрению в хищении более 100 миллионов рублей, выделенных для реализации госпрограммы «Пушкинская карта». Об этом в своём телеграм-канале рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Задержание предпринимателя. Видео © Telegram / Ирина Волк

По данным ведомства, злоумышленник использовал различные площадки для проведения там мероприятий, посещение которых оплачивалось, в том числе средствами «Пушкинской карты».

«Через Интернет аферисты находили молодых людей, которые приобретали билеты за счёт находившихся на картах целевых бюджетных средств. При этом намерения посещать мероприятия они не имели. Таким образом, средства, которые были предусмотрены госпрограммой на культурное развитие и воспитание молодёжи, похищались», — объяснила спикер МВД.

С помощью указанных махинаций аферисту удалось похитить около 100 миллионов рублей. Сейчас он заключён под стражу.