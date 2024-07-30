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30 июля, 12:47

В России предложили создать спортивный аналог "Пушкинской карты"

Депутат Журова предложила создать спортивный аналог "Пушкинской карты"

В Государственной думе предложили разработать программу, аналогичную "Пушкинской карте", но для спортивных мероприятий. С такой инициативой выступила первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова в беседе с изданием Lenta.ru.

"Наша задача — создать по аналогии с "Пушкинской картой" спортивную карту, чтобы дети, молодёжь ходили на соревнования бесплатно", — предложила олимпийская чемпионка.

"Бальзаковская" и "Толстовская": Россияне придумали новые карты по аналогии с "Пушкинской"
"Бальзаковская" и "Толстовская": Россияне придумали новые карты по аналогии с "Пушкинской"

А ранее Life.ru рассказывал, что к 1 октября в России может появиться аналог "Пушкинской карты" для участников специальной военной операции и их семей. Соответствующая информация изложена в письме Минкультуры РФ первому зампреду Комитета Госдумы по просвещению Яне Лантратовой.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Pavel L Photo and Video

Николай Рюмин
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