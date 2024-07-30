В России предложили создать спортивный аналог "Пушкинской карты"

В Государственной думе предложили разработать программу, аналогичную "Пушкинской карте", но для спортивных мероприятий. С такой инициативой выступила первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова в беседе с изданием Lenta.ru.

"Наша задача — создать по аналогии с "Пушкинской картой" спортивную карту, чтобы дети, молодёжь ходили на соревнования бесплатно", — предложила олимпийская чемпионка.