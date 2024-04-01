"Бальзаковская" и "Толстовская": Россияне придумали новые карты по аналогии с "Пушкинской"
Любимова: Россияне просят ввести новые карты по аналогии с "Пушкинской"
Варианты дизайна "Пушкинской карты". Обложка © ТАСС / Владимир Гердо
Россияне просят создать новые карты по аналогии с "Пушкинской", но уже для старшего поколения, детей и любителей литературы. С такими запросами граждане обращаются в Министерство культуры РФ, рассказала глава ведомства Ольга Любимова.
"Какие только запросы не приходили в Министерство культуры! "Бальзаковскую карту" просили представители старшего поколения. "Толстовскую карту" просили специально для любителей литературы, чтобы купить книги", — приводит её слова ТАСС.
Любимова добавила, что в настоящее время учреждения культуры совместно с министерством обсуждают возможность подключения к программе детей младшего возраста.
Ранее в России уже предлагали создать аналог "Пушкинской карты" для пенсионеров. Также, как вариант, — включить граждан преклонного возраста в альтернативную программу. На днях, кстати, президент России Владимир Путин не исключил расширение круга пользователей программы "Пушкинская карта". Глава государства отметил, что на данный момент в программе уже участвуют 10 миллионов граждан, а подключиться к ней могли бы ещё три миллиона человек.