Путин не исключил расширения круга пользователей программы "Пушкинская карта"
Владимир Путин на встрече с работниками культуры Тверской области 27 марта. Обложка © Kremlin.ru
Российский лидер Владимир Путин допустил расширение круга пользователей "Пушкинской карты". В ходе встречи с работниками культуры Тверской области в среду, 27 марта, он отметил, что в программе уже участвует 10 миллионов граждан, а подключиться к ней могли бы ещё три миллиона человек.
"То есть возможности этого инструмента ещё не полностью используются, но будем стараться развивать это и расширять, возможно, даже круг тех, кто может пользоваться "Пушкинской картой", — сказал глава государства.
Всероссийская программа "Пушкинская карта" действует с 1 сентября 2021 года. Благодаря ей россияне от 14 до 22 лет могут оплачивать походы в театры и музеи, а также другие культурные учреждения. В год на карту зачисляется пять тысяч рублей. С февраля 2022-го к программе присоединились кинотеатры.
Ранее в Госдуме призвали не "сжигать" средства на "Пушкинских картах" у сельской молодёжи. В нижней палате парламента призвали дать возможность молодым жителям малых поселений переносить деньги на картах на будущий год, так как в селе сложнее найти большое количество интересующих их культурных мероприятий.