Путин не исключил расширения круга пользователей программы "Пушкинская карта"

Российский лидер Владимир Путин допустил расширение круга пользователей "Пушкинской карты". В ходе встречи с работниками культуры Тверской области в среду, 27 марта, он отметил, что в программе уже участвует 10 миллионов граждан, а подключиться к ней могли бы ещё три миллиона человек.

"То есть возможности этого инструмента ещё не полностью используются, но будем стараться развивать это и расширять, возможно, даже круг тех, кто может пользоваться "Пушкинской картой", — сказал глава государства.

Всероссийская программа "Пушкинская карта" действует с 1 сентября 2021 года. Благодаря ей россияне от 14 до 22 лет могут оплачивать походы в театры и музеи, а также другие культурные учреждения. В год на карту зачисляется пять тысяч рублей. С февраля 2022-го к программе присоединились кинотеатры.