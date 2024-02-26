В Госдуме призвали не "сжигать" средства на "Пушкинских картах" у сельской молодёжи

У молодёжи, которая живёт в малых поселениях, должна быть возможность переносить на будущий год те средства на "Пушкинской карте", которые не были израсходованы вовремя. С таким предложением выступил депутат Госдумы Евгений Фёдоров, обратившись в соответствующем письме к министру культуры России Ольге Любимовой, пишет RT.

Фёдоров напомнил, что программа "Пушкинская карта" действует в течение двух с половиной лет. В рамках этой инициативы государство каждый год переводит некоторую сумму денег гражданам в возрасте от 14 до 22 лет, которые можно потратить на культурные мероприятия. Правда, по итогам года непотраченные средства сгорают.

По мнению народного избранника, молодёжи на селе сложнее найти большое количество интересующих их культурных мероприятий. А где-то и вовсе может не быть событий в рамках программы "Пушкинская карта".

"В этой связи прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности изменения принципа действия "Пушкинской карты" в малых населённых пунктах России — позволить переносить неиспользованные средства на следующие периоды", — написано в обращении.