В России могут сделать аналог "Пушкинской карты" для участников СВО
В России к октябрю могут сделать аналог "Пушкинской карты" для участников СВО
К 1 октября текущего года в России может появиться аналог "Пушкинской карты" для участников специальной военной операции и их семей. Как передаёт газета "Известия", соответствующая информация изложена в письме Минкультуры РФ первому зампреду Комитета Госдумы по просвещению Яне Лантратовой.
"По итогам рабочего совещания с участием представителей Администрации Президента РФ, фонда "Защитники Отечества", Минкультуры и Минцифры принято решение до 1 июля 2024 года подготовить и согласовать концепцию проекта", — говорится в тексте послания.
Журналисты также рассказали, что календарь культурных мероприятий, которые будут доступны для участников программы, должен быть сформирован до 13 сентября, а вопросы технической реализации планируется решить к 1 октября. Некоторые эксперты положительно оценили данную инициативу, однако предложили расширить проект ещё на некоторые категории граждан, среди которых есть работающие в зоне СВО врачи.
"Они тоже должны иметь такие привилегии. Как и другие люди, которые находятся там, но занимаются мирным трудом", — заявил член Общественной палаты РФ, президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич.
В конце марта текущего года президент России Владимир Путин допустил расширение круга пользователей "Пушкинской карты". В ходе встречи с работниками культуры Тверской области он отметил, что в программе на тот момент уже участвовало десять миллионов граждан, а подключиться к ней могли бы ещё три миллиона человек.
Telegram / Ольга Любимова