В России могут сделать аналог "Пушкинской карты" для участников СВО

К 1 октября текущего года в России может появиться аналог "Пушкинской карты" для участников специальной военной операции и их семей. Как передаёт газета "Известия", соответствующая информация изложена в письме Минкультуры РФ первому зампреду Комитета Госдумы по просвещению Яне Лантратовой.

"По итогам рабочего совещания с участием представителей Администрации Президента РФ, фонда "Защитники Отечества", Минкультуры и Минцифры принято решение до 1 июля 2024 года подготовить и согласовать концепцию проекта", — говорится в тексте послания.

Журналисты также рассказали, что календарь культурных мероприятий, которые будут доступны для участников программы, должен быть сформирован до 13 сентября, а вопросы технической реализации планируется решить к 1 октября. Некоторые эксперты положительно оценили данную инициативу, однако предложили расширить проект ещё на некоторые категории граждан, среди которых есть работающие в зоне СВО врачи.

"Они тоже должны иметь такие привилегии. Как и другие люди, которые находятся там, но занимаются мирным трудом", — заявил член Общественной палаты РФ, президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич.