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Регион
13 ноября, 08:19

Петербургский чиновник в обмен на госконтракты вытянул с бизнесмена 8 млн рублей

Экс-глава администрации Адмиралтейского района Петербурга задержан за взятку

Сергей Оверчук. Обложка © Telegram / Сергей Оверчук

Сергей Оверчук. Обложка © Telegram / Сергей Оверчук

В Санкт-Петербурге полиция задержала бывшего руководителя администрации Адмиралтейского района. Его подозревают в махинациях с государственными контрактами и получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает СК по региону.

Задержание Сергея Оверчука. Видео © Telegram / ГСУ СК России по Санкт-Петербургу

«Следственным отделом по Адмиралтейскому району ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу в отношении бывшего главы администрации Адмиралтейского района Сергея Оверчука возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)», — уточнили в ведомстве.

Как утверждает следствие, Оверчук предложил директору одной из коммерческих фирм, выполнявших работы по ремонту и благоустройству территорий, за взятку помочь с заключением государственных контрактов. Посредником в получении денег стал заместитель чиновника Игорь Комаров. Как было условлено, руководство организации должно было передавать Оверчуку не менее 5% от цены каждого госконтракта. За период с октября 2022 года по март 2024 года подозреваемый через Комарова получил от бизнесмена 8 миллионов рублей.

В отношении Оверчука и Комарова возбуждены уголовные дела, решается вопрос об избрании меры пресечения. Полиция уже провела обыски по месту жительства и работы обвиняемых.

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Ранее сообщалось, что столичный суд поместил под арест генерального директора управления специального строительства Минобороны России Александра Молодченко за мошенничество с государственными контрактами.

Татьяна Миссуми
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