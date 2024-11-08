Суд арестовал главу управления МО Молодченко за мошенничество с контрактами

Столичный суд поместил под арест генерального директора управления специального строительства Минобороны России Александра Молодченко за мошенничество с государственными контрактами. Об этом сообщили в пресс-службы судов общей юрисдикции Москвы.

«Постановлениями суда удовлетворены ходатайства органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в отношении генерального директора ФГУП «Главное управление специального строительства» Минобороны РФ и иных фигурантов. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Молодченко Александра Алесеевича, Мальцева Ивана Николаевича, Сундукова Евгения Александровича», — говорится в публикации.