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Регион
8 ноября, 18:03

Суд арестовал главу управления МО Молодченко за мошенничество с контрактами

Заседание в зале суда. Фото © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы

Заседание в зале суда. Фото © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы

Столичный суд поместил под арест генерального директора управления специального строительства Минобороны России Александра Молодченко за мошенничество с государственными контрактами. Об этом сообщили в пресс-службы судов общей юрисдикции Москвы.

«Постановлениями суда удовлетворены ходатайства органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в отношении генерального директора ФГУП «Главное управление специального строительства» Минобороны РФ и иных фигурантов. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Молодченко Александра Алесеевича, Мальцева Ивана Николаевича, Сундукова Евгения Александровича», — говорится в публикации.

Также суд избрал домашний арест в качестве меры пресечения ещё одной фигурантке — Ольге Павловой. Всех их подозревают в мошенничестве в особо крупном размере: следствие считает, что подсудимые при выполнении госконтрактов обманули должностных лиц МО РФ.

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Ранее Life.ru сообщал, что суд принял решение оставить главного кадровика Минобороны России Юрия Кузнецова в СИЗО. Он был задержан 14 мая по подозрению в получении взятки в особо крупном размере — речь идёт о подаренных ему бизнесменом особняке и земельном участке, стоимость которых выше 30 миллионов рублей.

Юрий Лысенко
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