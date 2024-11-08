Суд арестовал главу управления МО Молодченко за мошенничество с контрактами
Заседание в зале суда. Фото © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы
Столичный суд поместил под арест генерального директора управления специального строительства Минобороны России Александра Молодченко за мошенничество с государственными контрактами. Об этом сообщили в пресс-службы судов общей юрисдикции Москвы.
«Постановлениями суда удовлетворены ходатайства органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в отношении генерального директора ФГУП «Главное управление специального строительства» Минобороны РФ и иных фигурантов. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Молодченко Александра Алесеевича, Мальцева Ивана Николаевича, Сундукова Евгения Александровича», — говорится в публикации.
Также суд избрал домашний арест в качестве меры пресечения ещё одной фигурантке — Ольге Павловой. Всех их подозревают в мошенничестве в особо крупном размере: следствие считает, что подсудимые при выполнении госконтрактов обманули должностных лиц МО РФ.
Ранее Life.ru сообщал, что суд принял решение оставить главного кадровика Минобороны России Юрия Кузнецова в СИЗО. Он был задержан 14 мая по подозрению в получении взятки в особо крупном размере — речь идёт о подаренных ему бизнесменом особняке и земельном участке, стоимость которых выше 30 миллионов рублей.