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2 ноября, 11:24

Суд оставил в СИЗО главного кадровика Минобороны Юрия Кузнецова

Начальник главного управления кадров Минобороны РФ Юрий Кузнецов. Обложка © ТАСС / AP

Начальник главного управления кадров Минобороны РФ Юрий Кузнецов. Обложка © ТАСС / AP

Арест продлили начальнику главного управления кадров Минобороны РФ Юрию Кузнецову. Второй Западный окружной военный суд оставил его в СИЗО, сообщает корреспондент ТАСС из зала суда. Заседание провели в закрытом режиме.

«Постановление 235-го гарнизонного военного суда оставить без изменения, апелляционные жалобы — без удовлетворения», — огласил решение судья.

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Главного кадровика МО задержали 14 мая по подозрении в получении особо крупной взятки. Краснодарский предприниматель Лёва Мартиросян подарил Кузнецову гигантский дом и участок земли на общую сумму свыше 30 миллионов рублей. Дома у генерала также нашли наличку в рублях и иностранной валюте, золотые монеты, коллекционные часы и другую люксовую утварь. Причём официальные доходы военного не позволили бы ему стать обладателем подобной роскоши.

Наталья Афонина
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