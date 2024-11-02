Суд оставил в СИЗО главного кадровика Минобороны Юрия Кузнецова
Начальник главного управления кадров Минобороны РФ Юрий Кузнецов. Обложка © ТАСС / AP
Арест продлили начальнику главного управления кадров Минобороны РФ Юрию Кузнецову. Второй Западный окружной военный суд оставил его в СИЗО, сообщает корреспондент ТАСС из зала суда. Заседание провели в закрытом режиме.
«Постановление 235-го гарнизонного военного суда оставить без изменения, апелляционные жалобы — без удовлетворения», — огласил решение судья.
Главного кадровика МО задержали 14 мая по подозрении в получении особо крупной взятки. Краснодарский предприниматель Лёва Мартиросян подарил Кузнецову гигантский дом и участок земли на общую сумму свыше 30 миллионов рублей. Дома у генерала также нашли наличку в рублях и иностранной валюте, золотые монеты, коллекционные часы и другую люксовую утварь. Причём официальные доходы военного не позволили бы ему стать обладателем подобной роскоши.