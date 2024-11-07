Суд наложил арест на имущество обвиняемых в многомиллионном хищении у Минобороны
Арестовано имущество Грачёва, Потапова, Овчинникова и Асташкина на 700 млн руб.
На 700 миллионов рублей арестовано имущество бывшего начальника управления проблемных активов «Главное управление обустройства войск» Алексея Асташкина и его пособников. Об этом сообщили в Telegram военных следственных органов СК РФ.
«В целях обеспечения приговора в части взыскания штрафа, гражданского иска и других имущественных взысканий судом удовлетворено ходатайство следователя главного военного следственного управления о наложении ареста на имущество Грачёва, Потапова, Овчинникова и Асташкина на общую сумму более 700 млн рублей», — говорится в сообщении.
Напомним, что задержанные обвиняются в многомиллионном хищении имущественного комплекса Минобороны РФ. Дело заведено против Алексея Асташкина, Николая Грачёва, Сергея Овчинникова и Евгения Потапова. В 2019-2021 годах они под организацией Овчинникова при прохождении процедуры банкротства похитили имущественные комплексы, расположенные в Москве и Балашихе, путём организации подложных торгов. Их общая стоимость превышает 940 миллионов рублей.
Life.ru