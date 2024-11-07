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Регион
7 ноября, 13:08

Суд наложил арест на имущество обвиняемых в многомиллионном хищении у Минобороны

Арестовано имущество Грачёва, Потапова, Овчинникова и Асташкина на 700 млн руб.

На 700 миллионов рублей арестовано имущество бывшего начальника управления проблемных активов «Главное управление обустройства войск» Алексея Асташкина и его пособников. Об этом сообщили в Telegram военных следственных органов СК РФ.

«В целях обеспечения приговора в части взыскания штрафа, гражданского иска и других имущественных взысканий судом удовлетворено ходатайство следователя главного военного следственного управления о наложении ареста на имущество Грачёва, Потапова, Овчинникова и Асташкина на общую сумму более 700 млн рублей», — говорится в сообщении.

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Напомним, что задержанные обвиняются в многомиллионном хищении имущественного комплекса Минобороны РФ. Дело заведено против Алексея Асташкина, Николая Грачёва, Сергея Овчинникова и Евгения Потапова. В 2019-2021 годах они под организацией Овчинникова при прохождении процедуры банкротства похитили имущественные комплексы, расположенные в Москве и Балашихе, путём организации подложных торгов. Их общая стоимость превышает 940 миллионов рублей.

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Life.ru

Наталья Афонина
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