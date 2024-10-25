Следком установил организатора хищений зданий МО в Балашихе на 244 млн рублей

Следственный комитет России узнал, кто является организатором многомиллионного хищения имущественного комплекса Минобороны РФ. Ранее комплекс из 15 объектов недвижимости нашли в Балашихе, сообщает СК РФ.

«В ходе предварительного следствия установлена причастность к совершению преступления индивидуального предпринимателя Сергея Овчинникова, который фактически организовал хищение организованной группой и в итоге завладел имущественным комплексом, расположенным в г. Балашихе Московской области и принадлежащим ОАО «СУ МР», общей стоимостью свыше 244 миллионов рублей», — говорится в сообщении.

В отношении Овчинникова уже возбудили уголовное дело. Его также объявили в розыск. Расследование уголовного дела начальника управления проблемных активов акционерного общества «Главное управление обустройства войск» Николая Грачёва, бывшего конкурсного управляющего ОАО «СУ МР» Алексея Асташкина и гражданина Евгения Потапова продолжается.