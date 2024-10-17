Двух сотрудников института имени Минца обвинили в многомиллионном хищении у Минобороны
СК возбудил дело против сотрудников РТИ имени Минца за хищение у МО РФ 130 млн
Военные следователи возбудили уголовное дело о хищении в отношении исполнительного директора дивизиона «Оборонные решения» ОАО «Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца» Вячеслава Лобузько. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) РФ.
В деле числится ещё один фигурант — заместитель главного конструктора предприятия Владимир Финкельштейн. Оба мужчины подозреваются в совершении мошенничества в особо крупном размере в рамках исполнения государственного оборонного заказа. По данным следствия, в 2013 году Минобороны России заключило с предприятием контракт на производство опытно-конструкторских работ на общую сумму более двух миллиардов рублей.
В СК пояснили, что с марта 2014 года по ноябрь 2016 года Лобузько и Финкельштейн составили фиктивные документы и изготовили образец ненадлежащего качества. Таким образом им удалось похитить более 130 миллионов рублей, которые они поделили между собой.
«В отношении Лобузько избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении Финкельштейна — в виде домашнего ареста. Расследование уголовного дела находится на контроле в Главном военном следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации», — говорится в сообщении.
А ранее Life.ru писал, что в Москве суд вынес решение в отношении Алексея Асташкина и Николая Грачёва по делу о хищении 238 миллионов рублей у предприятия Минобороны РФ. Оба получили условные сроки. По данным следствия, жертвой фигурантов дела стала «дочка» МО — ОАО «Строительное управление Московского региона». Компания занималась строительной деятельностью по заказу оборонного ведомства.
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