Сергель объявлен в розыск за хищение 35 млн, выделенных на гособоронзаказ Минобороны
Замглавы филиала Военно-строительной компании Дмитрия Сергеля объявили в розыск
Заместитель начальника филиала Военно-строительной компании Дмитрий Сергель объявлен в розыск. Его подозревают в хищении средств, которые выделялись Минобороны. Об этом сообщили в пресс-службе военных следственных органов СК РФ.
«Военные следственные органы Следственного комитета РФ расследуют уголовное дело по обвинению бывшего начальника филиала «Строительное управление по Центральному военному округу» публично-правовой компании «Военно-строительная компания» Сергея Сухова, его заместителя Дмитрия Сергеля и директора ООО «Специальные технологии строительства» Павла Кравченко в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере)», — говорится в сообщении пресс-службы.
По данным следствия, в 2022 году фигуранты дела, исполняя госконтракт на сумму более 190 миллионов рублей в рамках заказа на ремонт в военном госпитале в Перми, путём подлога документов своровали более 35 миллионов рублей. Деньги они «попилили» между собой. В пресс-службе отметили, что Сухова уже арестовали. Сергель объявлен в межгосударственный розыск, однако заочно ему уже избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее Life.ru рассказывал, что в Москве суд вынес решение в отношении Алексея Асташкина и Николая Грачёва, которые виновны в краже 238 миллионов рублей у предприятия Минобороны РФ. Оба получили условные сроки. Как доказало следствие, обвиняемые ограбили «дочку» МО — ОАО «Строительное управление Московского региона». Компания занималась строительной деятельностью по заказу министерства.
Life.ru