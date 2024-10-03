Суд арестовал имущество родственников экс-мэра Сочи Копайгородского

Мещанский районный суд Москвы арестовал имущество, которое принадлежит родственникам бывшего сочинского градоначальника Алексея Копайгородского. Об этом говорится в телеграм-канале судов общей юрисдикции столицы.

«Постановлением Мещанского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя о наложении ареста на имущество (движимое и недвижимое), принадлежащее супруге Копайгородского Алексея Сергеевича — Копайгородской Я.Н и матери — Копайгородской Г.А. и иным лицам, аффилированными с Копайгородским Алексеем Сергеевичем», — сообщили в суде.