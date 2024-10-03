Суд арестовал имущество родственников экс-мэра Сочи Копайгородского
Копайгородский в зале суда. Обложка © Telegram/Суды общей юрисдикции города Москвы
Мещанский районный суд Москвы арестовал имущество, которое принадлежит родственникам бывшего сочинского градоначальника Алексея Копайгородского. Об этом говорится в телеграм-канале судов общей юрисдикции столицы.
«Постановлением Мещанского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя о наложении ареста на имущество (движимое и недвижимое), принадлежащее супруге Копайгородского Алексея Сергеевича — Копайгородской Я.Н и матери — Копайгородской Г.А. и иным лицам, аффилированными с Копайгородским Алексеем Сергеевичем», — сообщили в суде.
Таким образом, им запрещено распоряжаться имуществом, в том числе, нельзя совершать сделки, направленные на отчуждение имущества и обременение прав на данное имущество.
Как мы уже рассказали, Копайгородский стал мэром Сочи в 2019 году. В мае этого года он покинул пост «в связи с переходом на новое место работы», а 12 сентября стало известно, что чиновник ушёл добровольцем на СВО. В итоге его задержали в Луганске по подозрению в хищение земли на сумму в 3,7 млн. Эти данные уже подтвердили свидетели. Известно, что в его деле фигурируют неустановленные соучастники.