Свидетели подтвердили причастность экс-мэра Сочи Копайгородского к хищению земли

«Представленные в суд в обоснование заявленного ходатайства материалы содержат достаточные данные, указывающие на обоснованность подозрения в причастности Копайгородского А. С. к данному преступлению, что подтверждается представленными суду материалами, а именно показаниями свидетелей», — указано в заявлении.

При этом бывший мэр Сочи вину не признаёт. Адвокат Павел Зайцев ранее отмечал, что в ходатайстве следствия перед судом указано: Копайгородский был задержан в связи с тем, что очевидцы указали на него, как на совершившего преступление. Но показания свидетелей в суд не были предоставлены и в ходатайстве следователя не указаны, уточнял адвокат.