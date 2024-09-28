Свидетели подтвердили причастность экс-мэра Сочи Копайгородского к хищению земли
Бывший мэр Сочи Алексей Копайгородский. Обложка © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы
Свидетели подтвердили подозрения, что бывший мэр Сочи Алексей Копайгородский причастен к хищению земель на сумму 3,7 миллиона рублей. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на материалы дела.
«Представленные в суд в обоснование заявленного ходатайства материалы содержат достаточные данные, указывающие на обоснованность подозрения в причастности Копайгородского А. С. к данному преступлению, что подтверждается представленными суду материалами, а именно показаниями свидетелей», — указано в заявлении.
Также причастности экс-мэра Сочи к преступлению подтверждается результатами оперативно-розыскных мероприятий и иными процессуальными документами.
При этом бывший мэр Сочи вину не признаёт. Адвокат Павел Зайцев ранее отмечал, что в ходатайстве следствия перед судом указано: Копайгородский был задержан в связи с тем, что очевидцы указали на него, как на совершившего преступление. Но показания свидетелей в суд не были предоставлены и в ходатайстве следователя не указаны, уточнял адвокат.
Напомним, что Алексея Копайгородского подозревают в растрате. Мещанский суд Москвы отправил его в СИЗО до 18 ноября. Сумма ущерба от его действий составила 3,5 миллиона рублей. Пост мэра города-курорта Копайгородский покинул ещё в мае по собственному желанию, а 12 сентября появилась информация о том, что он ушёл на фронт. Задержали бывшего мэра в Луганске 25 сентября.