Суд в Москве арестовал экс-мэра Сочи Копайгородского до 18 ноября

В Москве арестован экс-мэр Сочи Алексей Копайгородский. Мещанский суд столицы отправил его в СИЗО до 18 ноября. Об этом передаёт корреспондент Life.ru из зала суда.

«Удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Копайгородского Алексея Сергеевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (Присвоение или растрата), на срок 1 месяц 24 суток , до 18 ноября 2024 года», — объявила судья в ходе заседания.