Суд в Москве арестовал экс-мэра Сочи Копайгородского до 18 ноября
Экс-мэр Сочи Алексей Копайгородский. Обложка Суды общей юрисдикции города Москвы
В Москве арестован экс-мэр Сочи Алексей Копайгородский. Мещанский суд столицы отправил его в СИЗО до 18 ноября. Об этом передаёт корреспондент Life.ru из зала суда.
«Удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Копайгородского Алексея Сергеевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (Присвоение или растрата), на срок 1 месяц 24 суток , до 18 ноября 2024 года», — объявила судья в ходе заседания.
Как мы уже рассказывали, бывшего главу Сочи подозревают в растрате. Сегодня экс-мэра Сочи привезли в суд Москвы, ему грозит до 10 лет тюрьмы.
Напомним, что ушедшего добровольцем на СВО экс-мэра Сочи Алексея Копайгородского задержали в Луганске. Свой пост он покинул ещё в мае по собственному желанию из-за перехода на новую должность, однако 12 сентября появилась информация о том, что он ушёл на фронт. Подробнее о том, в какой роскоши живёт семья задержанного экс-чиновника, — в большом материале Life.ru.