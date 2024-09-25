Задержанного на СВО экс-мэра Сочи привезли в московский суд

Мещанский районный суд города Москвы начинает заседание, на котором будет рассмотрено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в отношении экс-главы города Сочи Алексея Копайгородского. Об этом в своём телеграм-канале сообщает пресс-служба столичных судов.

Копайгородского доставили в суд. Видео © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы

Бывший мэр Сочи Копайгородский был доставлен на заседание Мещанского суда Москвы. СК РФ требует отправить экс-градоначальника под стражу. Он подозревается в растрате средств в особо крупном размере, которая наказывается сроком до 10 лет колонии и крупным штрафом.