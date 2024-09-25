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25 сентября, 14:23

Задержанного на СВО экс-мэра Сочи привезли в московский суд

Экс-мэру Сочи Копайгородскому грозит до 10 лет тюрьмы, его привезли в суд Москвы

Экс-мэр Сочи в Мещанском суде Москвы. Фото © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы

Экс-мэр Сочи в Мещанском суде Москвы. Фото © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы

Мещанский районный суд города Москвы начинает заседание, на котором будет рассмотрено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в отношении экс-главы города Сочи Алексея Копайгородского. Об этом в своём телеграм-канале сообщает пресс-служба столичных судов.

Копайгородского доставили в суд. Видео © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы

Бывший мэр Сочи Копайгородский был доставлен на заседание Мещанского суда Москвы. СК РФ требует отправить экс-градоначальника под стражу. Он подозревается в растрате средств в особо крупном размере, которая наказывается сроком до 10 лет колонии и крупным штрафом.

«В суд поступило ходатайство СК об избрании Копайгородскому А. С, подозреваемому по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере), меры пресечения в виде заключения под стражу», — рассказали журналистам в суде.

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Напомним, что ушедшего добровольцем на СВО экс-мэра Сочи Алексея Копайгородского задержали в Луганске. После этого он был доставлен в Москву для избрания в суде меры пресечения. Свой пост он покинул ещё в мае по собственному желанию из-за перехода на новую должность, однако 12 сентября появилась информация о том, что он ушёл на фронт.

Владимир Озеров
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