12 участков, дворец и автопарк: Каким богатством владеет семья задержанного на СВО экс-мэра Сочи
Задержанный экс-мэр Сочи оформил на жену и детей 12 участков, дом и три авто
Бывший сочинский мэр Алексей Копайгородский. Обложка © ТАСС / Дмитрий Феоктистов
Задержанный экс-мэр Сочи Алексей Копайгородский почти всю свою недвижимость оформил на жену и детей. Они теперь являются счастливыми обладателями 12 земельных участков, коттеджей и огромной квартиры площадью почти 300 квадратов.
Экс-мэр Сочи и его жена. Фото © Telegram / SHOT
SHOT выяснил, чем успела обзавестись семья экс-мэра Сочи, ушедшего в отставку, а потом на СВО:
— 12 земельных участков, самый маленький из них площадью 279 квадратов, самый большой — 2307 квадратов;
— Жилой дом площадью 283 квадрата;
— Девять нежилых зданий площадью от 16,7 до 962,4 квадрата;
— Квартира площадью 279,4 квадрата;
— Три автомобиля: Land Rover, Mercedes-Benz, Hyundai Santa Fe.
Напомним, ранее стало известно о задержании бывшего главы города Сочи Алексея Копайгородского, который ушёл добровольцем на СВО. Его взяли в Луганске и сегодня доставили в столицу, чтобы избрать меру пресечения. Копайгородский покинул пост мэра Сочи в мае. Он сделал это по собственному желанию и из-за перехода на новый пост. Какой именно, не уточнялось. А 12 сентября появились данные о том, что Копайгородский ушёл на фронт.