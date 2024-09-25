Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 сентября, 08:27

12 участков, дворец и автопарк: Каким богатством владеет семья задержанного на СВО экс-мэра Сочи

Задержанный экс-мэр Сочи оформил на жену и детей 12 участков, дом и три авто

Бывший сочинский мэр Алексей Копайгородский. Обложка © ТАСС / Дмитрий Феоктистов

Бывший сочинский мэр Алексей Копайгородский. Обложка © ТАСС / Дмитрий Феоктистов

Задержанный экс-мэр Сочи Алексей Копайгородский почти всю свою недвижимость оформил на жену и детей. Они теперь являются счастливыми обладателями 12 земельных участков, коттеджей и огромной квартиры площадью почти 300 квадратов.

Экс-мэр Сочи и его жена. Фото © Telegram / SHOT

Экс-мэр Сочи и его жена. Фото © Telegram / SHOT

SHOT выяснил, чем успела обзавестись семья экс-мэра Сочи, ушедшего в отставку, а потом на СВО:

— 12 земельных участков, самый маленький из них площадью 279 квадратов, самый большой — 2307 квадратов;

— Жилой дом площадью 283 квадрата;

— Девять нежилых зданий площадью от 16,7 до 962,4 квадрата;

— Квартира площадью 279,4 квадрата;

— Три автомобиля: Land Rover, Mercedes-Benz, Hyundai Santa Fe.

Экс-мэра Сочи Копайгородского подозревают в создании ОПГ
Экс-мэра Сочи Копайгородского подозревают в создании ОПГ

Напомним, ранее стало известно о задержании бывшего главы города Сочи Алексея Копайгородского, который ушёл добровольцем на СВО. Его взяли в Луганске и сегодня доставили в столицу, чтобы избрать меру пресечения. Копайгородский покинул пост мэра Сочи в мае. Он сделал это по собственному желанию и из-за перехода на новый пост. Какой именно, не уточнялось. А 12 сентября появились данные о том, что Копайгородский ушёл на фронт.

Владимир Озеров
  • Новости
  • Региональные власти
  • Происшествия
  • Политика
  • Только на Life
  • Краснодарский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров