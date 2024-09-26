Бежавшего из России сочинского бизнесмена Татуляна заподозрили в связи с Копайгородским

Бизнесмен Рубен Татулян из Сочи переобъявлен в розыск. Как сказано в карточке в базе МВД России, он разыскивается по статье УК.

До этого предпринимателя разыскивали по делу с мерой пресечения в виде подписки о невыезде. Как отмечает SHOT, сейчас на мужчину заели новую уголовку из-за возможной связи с арестованным накануне по делу о растрате бывшим мэром Сочи Алексеем Копайгородским.