Бежавшего из России сочинского бизнесмена Татуляна заподозрили в связи с Копайгородским
МВД: Бежавший из РФ сочинский бизнесмен Рубен Татулян переобъявлен в розыск
Бизнесмен Рубен Татулян из Сочи переобъявлен в розыск. Как сказано в карточке в базе МВД России, он разыскивается по статье УК.
Объявленный в розыск Татулян. Фото © База данных МВД
«Татулян Рубен Альбертович. Разыскивается по статье УК», — говорится в базе российского МВД.
До этого предпринимателя разыскивали по делу с мерой пресечения в виде подписки о невыезде. Как отмечает SHOT, сейчас на мужчину заели новую уголовку из-за возможной связи с арестованным накануне по делу о растрате бывшим мэром Сочи Алексеем Копайгородским.
Как рассказывал Life.ru, экс-главу Сочи подозревают в растрате. Накануне его привезли в суд, где было принято решение отправить его в СИЗО до 18 ноября. Политический пост Копайгородский покинул ещё в мае по собственному желанию, 12 сентября появилась информация о том, что он ушёл на фронт. Задержали его в Луганске. Уточнялось, что экс-чиновника также проверят на участие в махинациях Татуляна. По одной из версий, именно бывший глава города мог помочь предпринимателю в розыске сбежать за границу.
Life.ru