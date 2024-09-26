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26 сентября, 13:13

Бежавшего из России сочинского бизнесмена Татуляна заподозрили в связи с Копайгородским

МВД: Бежавший из РФ сочинский бизнесмен Рубен Татулян переобъявлен в розыск

Бизнесмен Рубен Татулян из Сочи переобъявлен в розыск. Как сказано в карточке в базе МВД России, он разыскивается по статье УК.

Объявленный в розыск Татулян. Фото © База данных МВД

Объявленный в розыск Татулян. Фото © База данных МВД

«Татулян Рубен Альбертович. Разыскивается по статье УК», — говорится в базе российского МВД.

До этого предпринимателя разыскивали по делу с мерой пресечения в виде подписки о невыезде. Как отмечает SHOT, сейчас на мужчину заели новую уголовку из-за возможной связи с арестованным накануне по делу о растрате бывшим мэром Сочи Алексеем Копайгородским.

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Сумма ущерба по делу экс-мэра Сочи Копайгородского составила 3,5 млн рублей

Как рассказывал Life.ru, экс-главу Сочи подозревают в растрате. Накануне его привезли в суд, где было принято решение отправить его в СИЗО до 18 ноября. Политический пост Копайгородский покинул ещё в мае по собственному желанию, 12 сентября появилась информация о том, что он ушёл на фронт. Задержали его в Луганске. Уточнялось, что экс-чиновника также проверят на участие в махинациях Татуляна. По одной из версий, именно бывший глава города мог помочь предпринимателю в розыске сбежать за границу.

Обложка ©

Life.ru

Александра Мышляева
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