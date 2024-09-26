Задержанный на СВО экс-мэр Сочи мог устроить побег известного бизнесмена из России Экс-мэра Сочи проверят на участие в махинациях известного бизнесмена Татуляна 26 сентября, 10:20 Алексей Копайгородский. Обложка © Telegram / Алексей Копайгородский

Задержанного экс-мэра Сочи Копайгородского проверят на участие в махинациях известного сочинского бизнесмена Рубена Татуляна по кличке Робсон. По одной из версий, именно бывший глава города мог помочь предпринимателю сбежать за границу, сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, год назад силовики нагрянули с обыском к Татуляну по делу о многомиллиардных хищениях, но тот уже сбежал из РФ.

Татулян входил в список крупнейших инвесторов в гостиничную недвижимость Сочи и активно сотрудничал с местными чиновниками. Бизнесмен владел огромным количеством туристических объектов на курорте, поддерживал спорт и даже возглавлял Федерацию спортивной борьбы. Когда началось расследование уголовного дела, Татулян мог поднять свои старые связи в мэрии, чтобы вовремя уехать за границу, после чего был объявлен в розыск.

Авторы Татьяна Миссуми