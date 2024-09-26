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Задержанный на СВО экс-мэр Сочи мог устроить побег известного бизнесмена из России

Экс-мэра Сочи проверят на участие в махинациях известного бизнесмена Татуляна

26 сентября, 10:20
Алексей Копайгородский. Обложка © Telegram / Алексей Копайгородский

Алексей Копайгородский. Обложка © Telegram / Алексей Копайгородский

Задержанного экс-мэра Сочи Копайгородского проверят на участие в махинациях известного сочинского бизнесмена Рубена Татуляна по кличке Робсон. По одной из версий, именно бывший глава города мог помочь предпринимателю сбежать за границу, сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, год назад силовики нагрянули с обыском к Татуляну по делу о многомиллиардных хищениях, но тот уже сбежал из РФ.

Татулян входил в список крупнейших инвесторов в гостиничную недвижимость Сочи и активно сотрудничал с местными чиновниками. Бизнесмен владел огромным количеством туристических объектов на курорте, поддерживал спорт и даже возглавлял Федерацию спортивной борьбы. Когда началось расследование уголовного дела, Татулян мог поднять свои старые связи в мэрии, чтобы вовремя уехать за границу, после чего был объявлен в розыск.

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Ранее стало известно о задержании бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского, который ушёл добровольцем на СВО. Его взяли в Луганске и сегодня доставили в Москву для избрания меры пресечения. Сумма ущерба в деле бывшего чиновника, обвиняемого в значительной растрате, составила 3,5 миллиона рублей. Суд отправил Копайгородского в СИЗО.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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