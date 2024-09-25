Сумма ущерба по делу экс-мэра Сочи Копайгородского составила 3,5 млн рублей

Сумма ущерба в деле бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского, обвиняемого в значительной растрате, составила 3,5 миллиона рублей. Об этом сообщил его адвокат после заседания Мещанского суда в Москве. Согласно версии следствия, экс-градоначальник незаконно присвоил себе земельные участки, что причинило государству серьёзный ущерб.