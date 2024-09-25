Сумма ущерба по делу экс-мэра Сочи Копайгородского составила 3,5 млн рублей
Сумма ущерба в деле бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского, обвиняемого в значительной растрате, составила 3,5 миллиона рублей. Об этом сообщил его адвокат после заседания Мещанского суда в Москве. Согласно версии следствия, экс-градоначальник незаконно присвоил себе земельные участки, что причинило государству серьёзный ущерб.
«Сумма ущерба, которую следствие вменяет моему подзащитному, составляет более 3,5 млн рублей», — сказал юрист журналистам, в числе которых был и корреспондент Life.ru.
Напомним, бывшего главу Сочи подозревают в растрате. Сегодня политика доставили в суд Москвы, ему грозит до 10 лет тюрьмы. В итоге Мещанский суд столицы отправил его в СИЗО до 18 ноября. Политический пост Копайгородский покинул ещё в мае по собственному желанию, 12 сентября появилась информация о том, что он ушёл на фронт. Задержали бывшего мэра в Луганске.