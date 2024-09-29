В деле экс-мэра Сочи Копайгородского фигурируют неустановленные соучастники
Алексей Копайгородский. Обложка © Telegram / Алексей Копайгородский
В деле бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского есть неустановленные соучастники, до сих пор находящиеся на свободе. Это следует из материалов следствия.
«На свободе продолжают находиться неустановленные соучастники преступления, круг которых на данный момент окончательно не определён», — говорится в материалах дела, пишет РИА «Новости».
Напомним, Копайгородского назначили на пост мэра Сочи в сентябре 2019 года. Он ушёл в отставку в мае этого года «в связи с переходом на новое место работы». Решение было принято по собственному желанию. А 12 сентября появились данные, что Копайгородский ушёл добровольцем на СВО. Позднее чиновника задержали в Луганске, ему вменяют хищение земли на сумму в 3,7 миллиона рублей. Это уже подтвердили свидетели.