Три бизнесмена умудрились украсть у Минобороны РФ комплекс из 15 зданий за 244 миллиона

В подмосковной Балашихе обнаружили комплекс из 15 объектов недвижимости, похищенных у Минобороны России (МО РФ). Как сообщает пресс-служба Следственного комитета, по данному делу уже арестовали троих подозреваемых.

К хищению причастны экс-начальник управления проблемных активов акционерного общества «Главное управление обустройства войск» Николай Грачёв, бывший конкурсный управляющий ОАО «Строительное управление Московского региона» (принадлежит МО РФ) Алексей Асташкин. Также арестован гражданин Евгений Потапов. Их обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По данным следствия, в 2019-2021 годах Грачёв, Асташкин и Потапов в ходе процедуры банкротства предприятия «Строительное управление Московского региона» организовали подложные торги. В результате они похитили комплекс в Балашихе, состоящий из 15 зданий стоимостью 244 миллиона рублей.

«Хамовническим районным судом города Москвы в отношении Грачёва, Асташкина и Потапова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается», — говорится в сообщении СК.