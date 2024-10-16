Экс-начальника строительного управления Минобороны обвинили во взятках на 34 млн рублей

СК завершил следственные действия по делу бывшего начальника управления техникой и механизмами ФГУП «Главное военное строительное управление № 14» Минобороны России Игоря Куща. Ему предъявлено обвинение по статье «получение взятки в особо крупном размере». Речь идёт о пяти эпизодах и сумме 34 миллиона рублей.

По данным следствия, Кущ за деньги помогал с приобретением у ФГУП «ГВСУ № 14» высвобождаемой дорожно-строительной техники. За год с лишним, с декабря 2020 года по март 2024 года, начальник получил пять крупных взяток.