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16 октября, 15:11

Экс-начальника строительного управления Минобороны обвинили во взятках на 34 млн рублей

СК завершил следствие по делу Куща о получении взяток на 34 миллиона рублей

СК завершил следственные действия по делу бывшего начальника управления техникой и механизмами ФГУП «Главное военное строительное управление № 14» Минобороны России Игоря Куща. Ему предъявлено обвинение по статье «получение взятки в особо крупном размере». Речь идёт о пяти эпизодах и сумме 34 миллиона рублей.

По данным следствия, Кущ за деньги помогал с приобретением у ФГУП «ГВСУ № 14» высвобождаемой дорожно-строительной техники. За год с лишним, с декабря 2020 года по март 2024 года, начальник получил пять крупных взяток.

Сейчас Кущ заключён под стражу, а на его имущество стоимостью более 50 млн рублей наложен арест. Бывшему начальнику строительного управления грозит до 15 лет лишения свободы.

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Ранее суд наложил арест на шесть объектов недвижимости и 29 банковских счетов экс-начальника Главного управления кадров Минобороны РФ Юрия Кузнецова. А другого экс-чиновника Минобороны уже оштрафовали на сумму 2,5 млн рублей по делу о взятке.

Обложка ©

Freepik / Racool_studio

Полина Никифорова
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