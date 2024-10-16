В уголовном деле о поставке бронежилетов для Минобороны появился новый фигурант

В уголовном деле о поставке некачественных бронежилетов для Министерства обороны России появился новый фигурант с фамилией Илькевич. Об этом свидетельствуют официальные судебные документы, пишет РИА «Новости».

10 июля 2024 года было возбуждено уголовное дело в отношении Виктории Антоновой и Андрея Есипова, которое теперь объединено с делом, касающимся новых обвиняемых: Вячеслава Илькевича, Виктора Астапенко, Вячеслава Портянникова, Александра Ермакова и Сергея Семенихина. Все они подозреваются в даче взятки и посредничестве неустановленным должностным лицам МО РФ.

Согласно данным, Илькевичу инкриминируется посредничество во взяточничестве. Генеральному директору компании «Пикет» Андрею Есипову и финансовому директору Виктории Антоновой помимо обвинения в крупном мошенничестве вменяется также дача крупной взятки. Михаил Кальченко, ещё один фигурант дела, обвиняется исключительно в мошенничестве.