В уголовном деле о поставке бронежилетов для Минобороны появился новый фигурант
В уголовном деле о поставке некачественных бронежилетов для Министерства обороны России появился новый фигурант с фамилией Илькевич. Об этом свидетельствуют официальные судебные документы, пишет РИА «Новости».
10 июля 2024 года было возбуждено уголовное дело в отношении Виктории Антоновой и Андрея Есипова, которое теперь объединено с делом, касающимся новых обвиняемых: Вячеслава Илькевича, Виктора Астапенко, Вячеслава Портянникова, Александра Ермакова и Сергея Семенихина. Все они подозреваются в даче взятки и посредничестве неустановленным должностным лицам МО РФ.
Согласно данным, Илькевичу инкриминируется посредничество во взяточничестве. Генеральному директору компании «Пикет» Андрею Есипову и финансовому директору Виктории Антоновой помимо обвинения в крупном мошенничестве вменяется также дача крупной взятки. Михаил Кальченко, ещё один фигурант дела, обвиняется исключительно в мошенничестве.
Следствие считает, что сотрудники «Пикет» похитили средства, выделенные Министерством обороны для выполнения госконтракта на поставку средств защиты, предоставив не менее 20 040 бронежилетов, которые не соответствовали установленным требованиям контракта.
Напомним, что в апреле 2024 года отправил под стражу нескольких подозреваемых по делу о поставках некачественных бронежилетов для российской армии. Вскоре к делу были привлечены новые лица. По данным следствия, они получили не менее 2,4 миллиарда рублей за поставку бракованного снаряжения. Среди арестованных — учредитель ГК «Пикет» Андрей Есипов.
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